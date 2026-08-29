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Oihan Manterola, patrón de Orio: “Nos ha salido una regata redonda"

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Oihan Manterola Orioko patroia
18:00 - 20:00
Oihan Manterola. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Oihan Manterola, Orioko patroia: "Estropada biribila atera zaigu"
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Última actualización

Orio ha dominado en aguas de Boiro y tiene en su mano ganar matemáticamente la Liga Eusko Label. El joven Oihan Manterola ha debutado como patrón de los de Orio, sustituyendo a Gorka Aranberri. 

Orio se impone en Boiro y tiene muy cerca ganar la Liga Eusko Label
Orio Eusko Label Liga

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