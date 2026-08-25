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Gorka Aranberri, el patrón que ha ondeado 100 banderas en la Liga Eusko Label

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18:00 - 20:00

Gorka Aranberri en la segunda jornada de la Ikurriña de Zarautz. Foto: Dani Novas/ACT

Euskaraz irakurri: Gorka Aranberri, maila gorenean 100 bandera astindu dituen patroia
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Última actualización

El zarauztarra Gorka Aranberri debutó con 16 años en casa y con el equipo local, 20 años después, y tras una fructífera trayectoria, ha ondeado la 100 Bandera de la Liga Eusko Label en casa.

Orio Remo Eusko Label Liga

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