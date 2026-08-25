Gorka Aranberri, el patrón que ha ondeado 100 banderas en la Liga Eusko Label
El zarauztarra Gorka Aranberri debutó con 16 años en casa y con el equipo local, 20 años después, y tras una fructífera trayectoria, ha ondeado la 100 Bandera de la Liga Eusko Label en casa.
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Gorka Aranberri: "Esta victoria es muy bonita para cerrar el círculo"
Gorka Aranberri, patrón de Orio, ha ganado 100 banderas en la Liga Eusko Label tras ganar hoy la Ikurriña de Zarautz en su localidad natal. Cree que su embarcación atraviesa un gran momento de forma, al igual que él.
Gorka Aranberri: “Esto no está decidido"
Orio ha marcado el mejor tiempo en la primera jornada de la Ikuriiña de Zarautz. Los patroneados por Gorka Aranberri han aventajado en 10 segundos a Zierbena y en 15 a Bermeo, a falta de la segunda y definitiva jornada del domingo.
Últimos metros de Orio en la Ikurriña de Getaria
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la Ikurriña de Getaria de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.
Jon Urresti: “Nos hemos quitado la espina del año pasado con las ikurriñas de Pasaia y Getaria”
Orio ha sumado su duodécima victoria en Getaria. En palabras del remero Jon Urresti, han hecho “cuatro largos muy buenos”, lo que les ha servido para “quitarse la espina del año pasado” y redondear el fin de semana.
Ugaitz Astigarraga: “Le hemos dado muy buena inercia con un par de olas y hemos hecho un buen final”
Orio ha ganado la undécima bandera de la Liga Eusko Label en Pasai Donibane. Ugaitz Astigarraga ha ganado primero con el equipo debido, según ha dicho, a la "inercia" que les han dado "un par de olas".
Últimos metros de Orio en la Ikurriña de Pasaia
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la Ikurriña de Pasaia de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.
Gorka Aranberri: “El equipo ha dado otro paso adelante este fin de semana"
Orio no baja el ritmo en la Eusko Label Liga, y este domingo también ha demostrado su superioridad al ganar la XXXIX Bandera de Hondarribia. Por su parte, Hondarribia ha completado una magnífica regata en aguas locales, terminando en la segunda posición de la clasificación.
Últimos metros de Orio en la Bandera de Hondarribia
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la Bandera de Hndarribia de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.
Últimos metros de Orio en la Bandera de Ondarroa
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la Bandera de Ondarroa de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.