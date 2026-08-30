REMO EN DIRECTO: XIX Bandeira Concello de Ares
Sigue en directo la retransmisión de la Bandera de Ares de la Liga Eusko Label.
Te puede interesar
Gorka Aranberri: “Estamos subidos al tren de la victoria y no queremos bajarnos"
Orio cierra matemáticamente su segunda Eusko Label Liga consecutiva, tercera de su palmarés, tras ganar su decimosexta bandera del verano en Ares.
Orio asegura su segunda Eusko Label Liga consecutiva tras ganar en Ares
Los aguiluchos ganan su decimosexta bandera de la temporada y suman un tercer título de liga a su palmarés. San Juan consigue la salvación en una regata en la que Zierbena ha sido segundo y Donostiarra tercero desde la segunda tanda.
¡San Juan seguirá en la Liga Eusko Label!
Los remeros de San Juan han celebrado eufóricos su continuidad en la Liga Eusko Label, tras un reñido duelo con Ares en la regata disputada en casa de sus rivales.
Imanol Arregi, remero de San Juan: “Hemos empezado de cero y hemos conseguido el objetivo"
La XIX Bandeira Concello de Ares se ha disputado en aguas gallegas En la primera tanda, San Juan ha sido el dominador con tres segundos de ventaja sobre Ares, triunfo que le ha permitido asegurar la permanencia de San Juan un año más en la máxima categoría.
Oihan Manterola, patrón de Orio: “Nos ha salido una regata redonda"
Orio ha dominado en aguas de Boiro y tiene en su mano ganar matemáticamente la Liga Eusko Label. El joven Oihan Manterola ha debutado como patrón de los de Orio, sustituyendo a Gorka Aranberri.
Orio gana en Boiro y roza el título liguero con las yemas de los dedos
Los aguiluchos necesitaban sacar una diferencia de 5 puntos a Zierbena para cantar el alirón, pero finalmente la diferencia ha sido de 2. Segundo en la regata ha sido Bermeo, con los galipos en el tercer lugar.
REMO EN DIRECTO: IV Bandeira Barbanza Arousa de la Eusko Label Liga
Sigue en directo la retransmisión de la IV Bandeira Barbanza Arousa de la Eusko Label Liga.
San Juan buscará la salvación en tierras gallegas
La Liga Eusko Label viaja este fin de semana a tierras gallegas, el sábado a Arousa y el domingo a Ares. Chapela ya sabe que el año que viene no competirá en la Liga ACT, pero San Juan, con seis puntos de margen, sigue con opciones de evitar el play-off de descenso.
Gorka Aranberri, el patrón que ha ondeado 100 banderas en la Liga Eusko Label
El zarauztarra Gorka Aranberri debutó con 16 años en casa y con el equipo local, 20 años después, y tras una fructífera trayectoria, ha ondeado la 100 Bandera de la Liga Eusko Label en casa.