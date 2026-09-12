"KONTXA HONDOTIK"
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“Kontxa Hondotik”: explosión de sentimientos al cruzar la meta

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Bandera de La Concha Kontxa Hondotik: explosión de sentimientos
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: “Kontxa Hondotik”: sentimenduen askapena, helmugaratzearekin batera
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Kontxa entrenamenduak Donostiarra
18:00 - 20:00
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Hace  min.

Los grandes favoritos se entrenan en La Concha, en vísperas de la jornada definitiva

Las embarcaciones Orio y Donostiarra en categoría masculina, y Arraun Lagunak en categoría femenina, se han entrenado este sábado en la Bahía donostiarra, a escasa hora de la disputa de la segunda y última jornada de la Bandera de La Concha. Tras la disputa de la primera jornada, Orio cuenta con dos segundos de ventaja sobre Donostiarra, mientras que la "Lugañene" de Arraun Lagunak tiene nueve sobre Tolosaldea.

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