Donostiarra y Zarautz en un momento dulce, tras clasificarse para la final de la Concha
Zarautz y Donostiarra han entrado en séptima y octava posición en la regata clasificatoria para la Bandera de La Concha. Ambos tienen como objetivo disfrutar el Domingo y terminar en el mejor puesto posible.
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Hondarribia y Kaiku, sin billete para La Concha
Hondarribia (octavo) y Kaiku (noveno) han podido pelear por la Concha. Erroxe Amunarriz, cabizbaja, explica que sólo les queda aceptar lo que han hecho. Ainhoa Escobal, por su parte, se muestra satisfecha con el resultado obtenido.
San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Hibaika, Donostiarra y Zarautz se clasifican para la Bandera de La Concha femenina
En la regata clasificatoria de este jueves, esos siete clubes han logrado el billete para estar, en los dos próximos domingos, junto a Arraun Lagunak, en la Bandera de La Concha. Kaiku y Tirán han realizado, en el largo de ida, el mismo tiempo que Zarautz, pero, en el largo de vuelta, la Enbata ha remado más rápido que Tirán y que la Bizkaitarra.
EN DIRECTO: Regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha
Emisión, en directo, de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha, este jueves, a partir de las 17:40. Tolosaldea, San Juan y Orio son favoritas, y Astillero, Hibaika y Donostiarra también cuentan con muchas opciones de clasificarse; Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Perillo y Chapela aspiran a hacerse con una plaza, si alguna de las anteriores no ofrece el nivel esperado.
Orden de salida de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha de 2026
Hibaika será el primero en tomar la salida en la contrarreloj, en tanto que Amegrove lo hará en último lugar.
Lekittarra y Ondarroa en la cresta de la ola, con las dos últimas plazas para La Concha
Lekittarra y Ondarroa han logrado el sexto y séptimo puesto de la regata clasificatoria de la Bandera de la Concha Masculina. Hemos estado con Xanet Gimeno (Ondarroa), e Iñaki Goikoetxea ‘Sagua’ (Lekittarra), ambos contentos y con la mirada puesta en lo que viene.
San Juan y Zarautz, a las puertas de la Bandera de La Concha
San Juan y Zarautz se quedan a las puertas de clasificarse para la Bandera de La Concha, en octava y novena posición respectivamente. El remero de San Juan Jon Arbona ha explicado que se han centrado en la Liga y que han venido a dar la sorpresa en la Concha. Axi Manterola de Zarautz, por su parte, asegura que la regata realizada les dará confianza para el play-off.
Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekittarra y Ondarroa se clasifican para la Bandera de La Concha masculina
Son los siete clubes que han logrado el billete en la regata clasificatoria de este miércoles, y se unen a Donostiarra, que ya estaba clasificada. Zarautz, tras un gran largo de ida, ha puesto emoción, pero, finalmente, no ha podido mejorar el tiempo marcado por Ondarroa.
EN DIRECTO: Regata clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha
Emisión, en directo, de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha, este miércoles, a partir de las 17:40. Orio, Zierbena, Bermeo, Getaria y Hondarribia parecen contar con muchas opciones de obtener su puesto, y Lekittarra y Ondarroa, si consiguen firmar una actuación a su nivel, podrían estar también en la Bandera. Por su parte, Santurtzi, San Juan, Ares, Chapela, Deusto y Zarautz optan a poner en apuros a las anteriormente citadas.
Orden de salida de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha de 2026
Bermeo será el primero en tomar la salida en la contrarreloj, en tanto que Castro Lizaga lo hará en último lugar.