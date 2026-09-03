Regata clasificatoria femenina
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San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Hibaika, Donostiarra y Zarautz se clasifican para la Bandera de La Concha femenina

En la regata clasificatoria de este jueves, esos siete clubes han logrado el billete para estar, en los dos próximos domingos, junto a Arraun Lagunak, en la Bandera de La Concha. Kaiku y Tirán han realizado, en el largo de ida, el mismo tiempo que Zarautz, pero, en el largo de vuelta, la Enbata ha remado más rápido que Tirán y que la Bizkaitarra.

Zarautz (Kontxako Bandera)
Zarautz ha obtenido el séptimo puesto, y, así, se ha clasificado para La Concha. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Hibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira emakumezkoen Kontxako Banderarako
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Hibaika, Donostiarra y Zarautz se han clasificado para la Bandera de La Concha femenina de 2026, este jueves, al obtener los siete primeros puestos en la regata clasificatoria que se ha disputado en San Sebastián. Así las cosas, los citados clubes pugnarán junto a Arraun Lagunak por el triunfo en La Concha, en los dos próximos domingos.

Lo cierto es que las principales favoritas para conseguir la clasificación han cumplido las previsiones. La emoción ha estado en el séptimo puesto, que, finalmente, se ha adjudicado Zarautz. La Enbata, en la ciaboga, ha marcado un tiempo de 5:41, que ha sido el mismo que el realizado por Tirán y por Kaiku; no obstante, el desempeño de las zarauztarras en el largo de vuelta ha sido brillante, y, finalmente, Tirán y la Bizkaitarra han quedado fuera.

La más rápida en la clasificatoria ha sido San Juan; con un tiempo de 10:57, las bateleras han conseguido bajar de once minutos, algo que no ha podido hacer ninguna de las demás participantes. Muy cerca de San Juan, y muy igualadas entre ellas, se han clasificado Astillero y Tolosaldea (11:00), Orio (11:01), Hibaika (11:02) y Donostiarra (11:04).

Por detrás, Zarautz ha llegado a la meta con 11:06, y todo apuntaba a que la Enbata iba a hacerse con el billete; Hondarribia, con 11:11, no tenía opciones. Pero, ya con las embarcaciones del grupo B en liza, Tirán y Kaiku han puesto emoción, dado que han cubierto la mitad del recorrido en el mismo tiempo que la Enbata. Así, ha habido incertidumbre hasta el final, porque tanto Tirán como la Bizkaitarra podían discutir el séptimo puesto a Zarautz.

Tirán, en meta, ha marcado un tiempo de 11:22, y Kaiku ha necesitado 11:21, con lo que Zarautz ha podido festejar su clasificación.

Sorteo de tandas

Concluida la regata clasificatoria, se han sorteado, en el Ayuntamiento de San Sebastián, las tandas para la primera jornada de la Bandera de La Concha, que tendrá lugar el domingo. Tal y como ha deparado ese sorteo, Donostiarra, Zarautz, Hibaika y Tolosaldea remarán en la primera tanda, mientras que Orio, San Juan, Arraun Lagunak y Astillero lo harán en la segunda. 

Mujeres deportistas Remo Arraun Lagunak Astillero Donostiarra Kaiarriba Hibaika Orio San Juan Tolosaldea Zumaia Bandera de La Concha

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