Emisión, en directo, de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha, este jueves, a partir de las 17:40.

Tolosaldea, San Juan y Orio son favoritas, y Astillero, Hibaika y Donostiarra también cuentan con muchas opciones de clasificarse; Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Perillo y Chapela aspiran a hacerse con una plaza, si alguna de las anteriores no ofrece el nivel esperado.