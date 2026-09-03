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EN DIRECTO: Regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha

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Emisión, en directo, de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha, este jueves, a partir de las 17:40.

Tolosaldea, San Juan y Orio son favoritas, y Astillero, Hibaika y Donostiarra también cuentan con muchas opciones de clasificarse; Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Perillo y Chapela aspiran a hacerse con una plaza, si alguna de las anteriores no ofrece el nivel esperado.

Remo Bandera de La Concha

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Emisión, en directo, de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha, este miércoles, a partir de las 17:40. Orio, Zierbena, Bermeo, Getaria y Hondarribia parecen contar con muchas opciones de obtener su puesto, y Lekittarra y Ondarroa, si consiguen firmar una actuación a su nivel, podrían estar también en la Bandera. Por su parte, Santurtzi, San Juan, Ares, Chapela, Deusto y Zarautz optan a poner en apuros a las anteriormente citadas.

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Las regatas clasificatorias ponen en juego los billetes para la Bandera de La Concha, que empieza el domingo

El miércoles, en la clasificatoria masculina, 24 traineras buscarán siete plazas, las mismas que quieren lograr, el jueves, otras 19 traineras, en la clasificatoria femenina. Donostiarra, en la prueba masculina, y Arraun Lagunak, en la femenina, tienen asegurada su presencia, pero para los demás clubes es una jornada de nervios y en la que no se puede fallar.
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