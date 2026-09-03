EN DIRECTO: Regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha
Emisión, en directo, de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha, este jueves, a partir de las 17:40.
Tolosaldea, San Juan y Orio son favoritas, y Astillero, Hibaika y Donostiarra también cuentan con muchas opciones de clasificarse; Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Perillo y Chapela aspiran a hacerse con una plaza, si alguna de las anteriores no ofrece el nivel esperado.
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Orden de salida de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha de 2026
Hibaika será el primero en tomar la salida en la contrarreloj, en tanto que Amegrove lo hará en último lugar.
Lekittarra y Ondarroa en la cresta de la ola, con las dos últimas plazas para La Concha
Lekittarra y Ondarroa han logrado el sexto y séptimo puesto de la regata clasificatoria de la Bandera de la Concha Masculina. Hemos estado con Xanet Gimeno (Ondarroa), e Iñaki Goikoetxea ‘Sagua’ (Lekittarra), ambos contentos y con la mirada puesta en lo que viene.
San Juan y Zarautz, a las puertas de la Bandera de La Concha
San Juan y Zarautz se quedan a las puertas de clasificarse para la Bandera de La Concha, en octava y novena posición respectivamente. El remero de San Juan Jon Arbona ha explicado que se han centrado en la Liga y que han venido a dar la sorpresa en la Concha. Axi Manterola de Zarautz, por su parte, asegura que la regata realizada les dará confianza para el play-off.
Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekittarra y Ondarroa se clasifican para la Bandera de La Concha masculina
Son los siete clubes que han logrado el billete en la regata clasificatoria de este miércoles, y se unen a Donostiarra, que ya estaba clasificada. Zarautz, tras un gran largo de ida, ha puesto emoción, pero, finalmente, no ha podido mejorar el tiempo marcado por Ondarroa.
EN DIRECTO: Regata clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha
Emisión, en directo, de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha, este miércoles, a partir de las 17:40. Orio, Zierbena, Bermeo, Getaria y Hondarribia parecen contar con muchas opciones de obtener su puesto, y Lekittarra y Ondarroa, si consiguen firmar una actuación a su nivel, podrían estar también en la Bandera. Por su parte, Santurtzi, San Juan, Ares, Chapela, Deusto y Zarautz optan a poner en apuros a las anteriormente citadas.
Orden de salida de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha de 2026
Bermeo será el primero en tomar la salida en la contrarreloj, en tanto que Castro Lizaga lo hará en último lugar.
Las regatas clasificatorias ponen en juego los billetes para la Bandera de La Concha, que empieza el domingo
El miércoles, en la clasificatoria masculina, 24 traineras buscarán siete plazas, las mismas que quieren lograr, el jueves, otras 19 traineras, en la clasificatoria femenina. Donostiarra, en la prueba masculina, y Arraun Lagunak, en la femenina, tienen asegurada su presencia, pero para los demás clubes es una jornada de nervios y en la que no se puede fallar.
Clasificatorias de la Bandera de La Concha: ¿qué traineras son las favoritas? ¿Cómo estará la mar?
El miércoles tendrá lugar la clasificatoria masculina, en tanto que el jueves se disputa la femenina; Ibon Gaztañazpi nos cuenta cómo se presentan ambas regatas, que, en formato contrarreloj, pondrán en juego siete puestos para la Bandera de La Concha, cuya primera jornada será este domingo.
25 traineras masculinas y 20 femeninas competirán en la Bandera de La Concha
Un total de 45 traineras participarán en las categorías masculina y femenina en la 131ª edición de la Bandera de La Concha que se disputará los dos primeros domingos de septiembre en San Sebastián y en la que Orio y Arraun Lagunak intentarán mantenerse en el trono.