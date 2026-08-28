Bandera de La Concha
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25 traineras masculinas y 20 femeninas competirán en la Bandera de La Concha

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Kontxako banderak
18:00 - 20:00
Presentación de las banderas de La Concha. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Gizonezkoen 25 traineru eta emakumezkoen 20 lehiatuko dira Kontxako Banderan
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Última actualización

Un total de 45 traineras participarán en las categorías masculina y femenina en la 131ª edición de la Bandera de La Concha que se disputará los dos primeros domingos de septiembre en San Sebastián y en la que Orio y Arraun Lagunak intentarán mantenerse en el trono.

Remo Bandera de La Concha

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