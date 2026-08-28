25 traineras masculinas y 20 femeninas competirán en la Bandera de La Concha

Arraun Lagunak ha tenido a bordo a dos representantes de Iparralde, este año. "Ganar la Bandera de La Concha con Joana ha sido muy especial para mí", ha afirmado la remera Maider Bereau. Y es que Joana Alsouet es la primera patrona de Iparralde que gana la Bandera de La Concha.