PLAY-OFF - 1ª JORNADA

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Hondarribia sorprende a Donostiarra y toma ventaja en el play-off de la Liga Euskotren

La campeona de la Liga ETE se ha llevado la victoria en la contrarreloj de Bermeo, por delante de Zarautz, que solo ha cedido dos segundos. Donostiarra, que partía como favorita, no ha dado el nivel esperado y se le ha complicado la permanencia en la élite.

Hondarribia - play-offak - Bermeo
Hondarribia ha tomado ventaja en el play-off de la Liga Euskotren.
Euskaraz irakurri: Hondarribiak hartu du abantaila Euskotren Ligako play-offean, eta Donostiarrak denbora asko galdu du
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G. P. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

Hondarribia, campeona de la Liga ETE, ha dado la sorpresa al llevarse la victoria, por delante de Zarautz y Donostiarra, en la primera jornada de los play-off de la Liga Euskotren que se ha disputado este sábado en Bermeo. 

La Ama Guadalupekua ha sido la más rápida en la contrarreloj disputada en aguas de la localidad vizcaína y toma así una importante ventaja de cara a la jornada decisiva de este domingo en Portugalete.  

Zarautz, segunda clasificada de la Liga ETE, también ha realizado un gran regata y solo ha cedido dos segundos con respecto a la vencedoras, mientras que Donostiarra, que partía como favorita, ha sido tercera dejándose hasta un total de 12 segundos, por lo que la Bantxa deberá rozar la perfección en la segunda y última jornada de los play-off si quiere seguir en la máxima categoría del remo la próxima temporada.  

Cuarta y última ha sido la embarcación gallega de Tirán, que se ha quedado sin opciones al situarse a casi medio minuto de Hondarribia en la clasificación general.

 

Sailkapen nagusia play-off Euskotren Liga - Bermeo
Hondarribia Remo Euskotren Liga

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