Gaztañazpi analiza los principales titulares del fin de semana de remo y deja algunas preguntas
Sobre el procedimiento abierto por el juez único de Disciplina de la ACT, el experto en remo de EITB no cree que haya sanción disciplinaria, "puede haberla económica". "¿Por qué no se dio la salida estando San Juan en el agua?", se ha preguntado. Por otro lado, ha recordado que Chapela recorrió más metros en el Ibaizabal para llegar antes a la baliza; que los jueces han empezado a advertir por ir en estela, y también se ha referido al choque de palas entre Getaria y Zierbena.
Te puede interesar
El juez único de Disciplina de la ACT incoa un procedimiento disciplinario a seis clubes de la Liga Euskotren por abandonar la disputa de la Bandera Fabrika
Astillero, Arraun Lagunak, Hibaika, Orio, Tolosaldea y Zumaia son los clubes a los que el juez les incoa ese procedimiento disciplinario. La Bandera Fabrika, que estaba prevista para el pasado día 25, en la Liga Euskotren, fue suspendida.
Últimos metros de Orio en la regata de Lekeitio
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la regata de Lekeitio de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.
Gorka Aranberri: “Teníamos la vista puesta en ganar una bandera en Lekeitio por primera vez"
Gorka Aranberri, patrón de Orio, habla de la bandera ganada en Lekeitio, en la 11ª jornada de la Liga Eusko Label.
Orio no se deja sorprender en Lekeitio
La San Nikolas suma su octava victoria del verano ganando la XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala por delante de Donostiarra, que ha terminado a 7 segundos desde la segunda tanda, y Lekittarra, que ha terminado a 8' en la regata de casa tras ganar el primer turno.
Calendario de la Liga Euskotren 2026
El Campeonato femenino arrancará el 28 de junio con la Bandera Canal de Isabel II, y acabará el 23 de agosto, en Zarautz.
Últimos metros de Arraun Lagunak en la regata de Lekeitio
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros en Arraun Lagunak en la regata de Lekeitio de la Liga Euskotren, vista desde la cámara interior de la embarcación.
Jule Arkotxa: “Sabíamos que el campo de Lekeitio era tramposo"
La patrona de Arraun Lagunak, Jule Arkotxa, ha hablado sobre la bandera ganada en Lekeitio en la 11ª jornada de la Liga Euskotren. Ha afirmado que en el largo de vuelta no se han "unido" como equipo, pero han sabido hacer frente a la situación.
La Lugañene no encuentra rival y gana en Lekeitio con récord incluido
No hay manera de frenar a Donostia Arraun Lagunak, cuya embarcación Lugañene ha dado una nueva exhibición en aguas de Lekeitio, dominando de principio a fin y sumando una clara victoria. La embarcación de Juan Mari Etxabe consolida su liderato en la Liga Euskotren y además, batiendo el récord del campo de regateo, añade un nuevo hito a su excelente temporada.
EN DIRECTO: La regatas de las ligas Euskotren y Eusko Label, desde Lekeitio
Emisión en directo de la Ikurriña de Lekeitio de la Liga Euskotren y de la Ikurriña El Correo-Kutxabank de la Liga Eusko Label.