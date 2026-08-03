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Gaztañazpi analiza los principales titulares del fin de semana de remo y deja algunas preguntas

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Ibon Gaztañazpi arraunean aditua
18:00 - 20:00
Ibon Gaztañazpi, experto en remo. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideo: Ibon Gaztañazpi arraun adituaren analisia Euskotren eta Eusko Label Liga abuztuak 1 eta 2ko asteburua, Santurtziko eta Lekeitioko estropadak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Sobre el procedimiento abierto por el juez único de Disciplina de la ACT, el experto en remo de EITB no cree que haya sanción disciplinaria, "puede haberla económica". "¿Por qué no se dio la salida estando San Juan en el agua?", se ha preguntado. Por otro lado, ha recordado que Chapela recorrió más metros en el Ibaizabal para llegar antes a la baliza; que los jueces han empezado a advertir por ir en estela, y también se ha referido al choque de palas entre Getaria y Zierbena.

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