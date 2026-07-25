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Joseba Fernández: “No entiendo por qué se hacen el sorteo de calles; eso confunde todo"

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Joseba Fernandez San Juan
18:00 - 20:00

Joseba Fernández, entrenador de San Juan.

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KIROLAK EITB

Última actualización

La octava jornada de la Liga Euskotren ha sido suspendida por decisión del comité técnico, en una tarde marcada por las difíciles condiciones meteorológicas y por los momentos de tensión y confusión entre la organización y los clubes.

El entrenador de San Juan, Joseba Fernández, no entiende la necesidad de realizar un sorteo de calles en días como este. En su opinión, las decisiones no deberían depender del resultado del sorteo. Aun así, se muestra partidario de remar en este tipo de condiciones.

Remo San Juan Eusko Label Liga

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