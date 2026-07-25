La octava jornada de la Liga Euskotren ha sido suspendida por decisión del comité técnico, en una tarde marcada por las difíciles condiciones meteorológicas y por los momentos de tensión y confusión entre la organización y los clubes.

El entrenador de San Juan, Joseba Fernández, no entiende la necesidad de realizar un sorteo de calles en días como este. En su opinión, las decisiones no deberían depender del resultado del sorteo. Aun así, se muestra partidario de remar en este tipo de condiciones.