El campeón del Cuatro y Medio, Peio Etxeberria, no se ha recuperado de sus problemas lumbares, y no estará en el estreno del Campeonato de Parejas, ha informado Aspe.

Murua formará pareja con Martija en el Deportivo de Bilbao, en el que se medirán a Elordi y Zabaleta.

Además, Peña II ocupará el lugar de Larrazabal el sábado, y, junto a Iztueta, se enfrentará a Artola y Albisu en Estella. La ausencia por la lesión del delantero alavés fue adelantada por las empresas en la presentación del torneo.

Asimismo, Darío sustituirá a Altuna el lunes en el Astelena de Eibar. El campeón manomanista, formando pareja con Ezkurdia, se enfrentará en la primera jornada a Zabala y Rezusta. El delantero de Amezketa acaba de ser operado de la nariz para solucionar problemas respiratorios.