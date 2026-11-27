¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
El Campeonato de Parejas arranca en Bilbao con el partido Elordi-Bikuña vs. Murua-Martija
El Campeonato de Parejas comienza este viernes en Bilbao. Las parejas Elordi-Bikuña y Murua-Martija se enfrentarán en esta primera jornada.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Zabaleta con la mano derecha tocada también causa baja en la jornada inaugural del Parejas
EN DIRECTO
Hace min.
Peio Etxeberria no estará en el estreno del Parejas, y Murua ocupará su lugar
EN DIRECTO
Hace min.
El campeón Manomanista Darío Gómez no estará en el Campeonato de Parejas
EN DIRECTO
Hace min.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato de Parejas de 2026-2027
EN DIRECTO
Hace min.
Darío Gómez: “Son decisiones con las que yo no estoy de acuerdo”
EN DIRECTO
Hace min.
Altuna III-Ezkurdia, Zabala-Rezusta, P. Etxeberria-Martija, Elordi-Zabaleta, Artola-Albisu, Jaka-Mariezkurrena II, Larrazabal-Iztueta y Laso-Landa, en el Campeonato de Parejas de 2026-2027
EN DIRECTO
Hace min.
Estos son los frontones en los que se jugará la primera jornada del Campeonato de Parejas de 2026-2027
EN DIRECTO
Hace min.
Unai Laso: “Hemos intentado luchar cada tanto, cada pelotazo, para llevarnos esta txapela”
EN DIRECTO
Hace min.
Ataun se vuelca con Albisu y le brinda un cálido homenaje
Cargar más