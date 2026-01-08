Campeonato de Parejas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Peña jugará este sábado en Etxebarri en lugar de Artola, con la mano izquierda dañada

El delantero de Alegia terminó el partido disputado el pasado sábado en Donostia-San Sebastián con la mano izquierda tocada. A su vez, Agirre ocupará el lugar de Peña II en el campeonato Serie B.
Jon Ander Peña aurrelari tolosarra
El delantero de Tolosa, Jon Ander Peña. Foto: Baiko Pilota
Euskaraz irakurri: Peña II ak Etxebarrin jokatuko du larunbatean Artolaren ordez, alegiarrak ezker eskua minduta baitu
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

Iñaki Artola terminó el partido del Campeonato de Parejas disputado el sábado en Donostia-San Sebastián con la mano izquierda dañada, y el sábado no podrá participar en la novena jornada de la liga de clasificación.

Su lugar lo ocupará Peña II, formando pareja con Imaz, para enfrentarse a Larrazabal-Mariezkurrena II en Etxebarri, ha informado Baiko en una nota.

Por otro lado, en el torneo Serie B, Bakaikoa sustituirá a Zubizarreta III, también con la mano izquierda dañada, en el mismo festival del sábado en Etxebarri; mientras que Agirre jugará en lugar de Peña II.

 

Parejas Pelota a mano Pelota

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X