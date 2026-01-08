Iñaki Artola terminó el partido del Campeonato de Parejas disputado el sábado en Donostia-San Sebastián con la mano izquierda dañada, y el sábado no podrá participar en la novena jornada de la liga de clasificación.

Su lugar lo ocupará Peña II, formando pareja con Imaz, para enfrentarse a Larrazabal-Mariezkurrena II en Etxebarri, ha informado Baiko en una nota.

Por otro lado, en el torneo Serie B, Bakaikoa sustituirá a Zubizarreta III, también con la mano izquierda dañada, en el mismo festival del sábado en Etxebarri; mientras que Agirre jugará en lugar de Peña II.