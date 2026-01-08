Peña jugará este sábado en Etxebarri en lugar de Artola, con la mano izquierda dañada
Iñaki Artola terminó el partido del Campeonato de Parejas disputado el sábado en Donostia-San Sebastián con la mano izquierda dañada, y el sábado no podrá participar en la novena jornada de la liga de clasificación.
Su lugar lo ocupará Peña II, formando pareja con Imaz, para enfrentarse a Larrazabal-Mariezkurrena II en Etxebarri, ha informado Baiko en una nota.
Por otro lado, en el torneo Serie B, Bakaikoa sustituirá a Zubizarreta III, también con la mano izquierda dañada, en el mismo festival del sábado en Etxebarri; mientras que Agirre jugará en lugar de Peña II.
A falta de seis jornadas seis parejas están en un pañuelo, empatadas a 4 puntos
Tras pasar el ecuador de la primera fase del campeonato de parejas, la clasificación está al rojo vivo. Altuna-Ezkurdia, Larrazabal-Mariezkurrena. Zabala-Martija, Elordi-Zabaleta, Jaka-Iztueta y Artola-Imaz están empatadas a cuatro victorias. A falta de seis jornadas, la máxima igualdad coloca a estas seis parejas ante los mismos inciertos horizontes.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato de Parejas 2025-2026
Habrá una primera liga de catorce jornadas. Posteriormente, se jugará un play-off entre las parejas clasificadas del tercer y al sexto lugar, una liguilla de semifinales, y la gran final, el 29 de marzo.
Altuna y Ezkurdia logran su segunda victoria consecutiva y su cuarto punto tras superar 22-15 a Etxeberria y Rezusta
Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia han ganado 22-15 a Peio Etxeberria y Beñat Rezusta en el partido que ha cerrado la octava jornada del campeonato por parejas. Los colorados se han colocado con cuatro victorias en la clasificación junto a otras seis parejas, mientras que los azules se quedan con pocas opciones.
Jaka e Iztueta ganan a Larrazabal y Mariezkurrena en Tolosa (22-17) y consiguen su cuarto punto
Los vencedores levantaron un 10-15 en contra y acabaron imponiendose en un partido loco, merced a un parcial de 11 a 0. La segunda mitad del choque fue una pelea titánica entre zagueros y Jaka estuvo más atinado en sus remates.
Partido más largo y cuarta victoria: Zabala y Martija dominan (15-22)
Zabala y Martija suman su cuarta victoria tras derrotar a Elordi y Zabaleta por 15-22 Ha sido el partido más largo disputado hasta el momento y también el que más pelotazos ha tenido, con un total de 861.
Laso y Albisu siguen imparables, derrotando también a Artola e Imaz (12-22)
Laso y Albisu han sumado su séptima victoria en el Campeonato de Parejas tras derrotar por 12-22 a Artola e Imaz. La pareja que lidera el campeonato ha estado perfecta y, aunque les ha costado hacer el último tanto, finalmente se han embolsado la victoria.
Altuna y Ezkurdia resurgen de sus cenizas ganando a Jaka e Iztueta (22-16)
Tras cuatro derrotas consecutivas en el Campeonato de Parejas, la pareja de Aspe ha comenzado el año con buen pie, ganando por 22-16 a Jaka e Iztueta y logrando su tercera victoria del torneo.
Laso y Albisu refuerzan su liderato en el Campeonato de Parejas, tras ganar ante Zabala y Martija (22-19)
La pareja de Baiko suma ya seis victorias en las siete jornadas que ha disputado, y finaliza la primera vuelta de la liguilla en lo más alto de la clasificación. En el partido disputado en el Astelena, han tenido el mando en el marcador, pero han debido apretar para asegurar la victoria.
El partido Laso-Albisu vs. Zabala-Martija ha sido testigo de un tanto espectacular
Laso y Albisu ganaban por 5-4, cuando se ha puesto en juego el décimo tanto del partido; Javi Zabala ha efectuado un saque inmejorable, pero la respuesta de Jon Ander Albisu ha sido perfecta, y los cuatro pelotaris han jugado un tanto impecable, que, finalmente, se han apuntado los azules.