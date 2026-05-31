FINAL MANOMANISTA

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Los aficionados a la pelota han tomado las calles de Pamplona en la antesala de la gran final

Bruruz Buruko Finala
18:00 - 20:00

Foto: EITB

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KIROLAK EITB

Última actualización

En las calles de Pamplona ya se respira el ambiente de la gran final. Hoy se decidirá el destino de la txapela del Manomanista: viajará a Alegia o a Ezcaray.

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