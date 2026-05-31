Los aficionados a la pelota han tomado las calles de Pamplona en la antesala de la gran final
En las calles de Pamplona ya se respira el ambiente de la gran final. Hoy se decidirá el destino de la txapela del Manomanista: viajará a Alegia o a Ezcaray.
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EN DIRECTO: Final Manomanista, Artola vs. Darío
Artola y Darío buscarán calarse su primera txapela en la final del Manomanista
La final prevista en el Navarra Arena coronará a un campeón inédito, el octavo en 11 años. La gran final se podrá seguir en directo en kirolakeitb.eus y ETB1.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato Manomanista de 2026
El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
Unai Amiano: “No creo que en Primera estén preocupados conmigo"
Unai Amiano, campeón del Manomanista Serie B, atiende a EITB pocos días después de haberse adjudicado la txapela. Admite que su victoria ha podido ser muy importante de cara a promover la pelota en su localidad natal, Irún. También cree que aún está lejos del nivel para pode triunfar en los campeonatos absolutos, y más teniendo en cuenta que en aficionados apenas había jugado en la disciplina en la que acaba de ganar. De cara a la final de este domingo no ve un favorito claro.
Los campeones del Manomanista han celebrado una comida, en las puertas de la final
Los pelotaris ganadores del Manomanista han celebrado su tradicional comida organizada por la Liga PRO, en la que Iñaki Gorostiza recibirá la insignia de oro, quien se proclamó campeón en 1977.
Iñaki Artola quiere acabar la final del domingo con la txapela puesta
Iñaki Artola se enfrentará este domingo a Darío Gómez en la gran final del Manomanista. El pelotari guipuzcoano admite que no será un partido fácil, pero su objetivo es ponerse la txapela.
Los finalistas del Manomanista seleccionan el material, en el Navarra Arena
Iñaki Artola y Darío Gómez disputarán el domingo 31 de mayo la final manomanista 2026 en el Navarra Arena, donde ambos han estado hoy realizando una selección de material que el de Ezkarai ha elegido en una amén y el de Alegia ha dilapidado el tiempo, pero ambos se han quedado a gusto con lo hecho.
Darío afronta su primera final
Darío Gómez, que este domingo disputa su primera final en el Campeonato Manomanista ante Iñaki Artola, cuenta en esta entrevista cómo se siente de cara al gran día.
Quedan unas 350 entradas en el Navarra Arena para la gran final del Manomanista, que se juega el domingo
La mayoría, en torno a 300, son de cancha alta, y cuestan 114 euros; hay disponibles unas 50 de cancha baja, a 140 euros cada una. Todas las demás zonas del Navarra Arena tienen agotados sus billetes para la final, que jugarán Iñaki Artola y Darío Gómez.