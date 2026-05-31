Inicio Pelota Pelota a mano Manomanista El Manomanista Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak. Iniciar sesión EN DIRECTO: Final Manomanista, Artola vs. Darío Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 días horas minutos segundos Avisar cuando empiece Eliminar de Mis avisos KIROLAK EITB 31/05/2026 - 13:32 Última actualización 31/05/2026 - 13:32 Sigue aquí la emisión de la final del Manomanista que disputarán Artola y Darío, desde el Navarra Arena. Antes, se jugará el partido Jaka-Mariezkurrena II vs. P. Etxeberria-Zabaleta. Pelota a mano Manomanista Pelota Iñaki Artola Darío Gómez Te puede interesar 18:00 - 20:00 EN DIRECTO Hace min. Los aficionados a la pelota han tomado las calles de Pamplona en la antesala de la gran final En las calles de Pamplona ya se respira el ambiente de la gran final. Hoy se decidirá el destino de la txapela del Manomanista: viajará a Alegia o a Ezcaray. 18:00 - 20:00 EN DIRECTO Hace min. Artola y Darío buscarán calarse su primera txapela en la final del Manomanista La final prevista en el Navarra Arena coronará a un campeón inédito, el octavo en 11 años. La gran final se podrá seguir en directo en kirolakeitb.eus y ETB1. 18:00 - 20:00 EN DIRECTO Hace min. Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato Manomanista de 2026 El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final. 18:00 - 20:00 EN DIRECTO Hace min. Unai Amiano: “No creo que en Primera estén preocupados conmigo" Unai Amiano, campeón del Manomanista Serie B, atiende a EITB pocos días después de haberse adjudicado la txapela. Admite que su victoria ha podido ser muy importante de cara a promover la pelota en su localidad natal, Irún. También cree que aún está lejos del nivel para pode triunfar en los campeonatos absolutos, y más teniendo en cuenta que en aficionados apenas había jugado en la disciplina en la que acaba de ganar. De cara a la final de este domingo no ve un favorito claro. 18:00 - 20:00 EN DIRECTO Hace min. Los campeones del Manomanista han celebrado una comida, en las puertas de la final Los pelotaris ganadores del Manomanista han celebrado su tradicional comida organizada por la Liga PRO, en la que Iñaki Gorostiza recibirá la insignia de oro, quien se proclamó campeón en 1977. 18:00 - 20:00 EN DIRECTO Hace min. Iñaki Artola quiere acabar la final del domingo con la txapela puesta Iñaki Artola se enfrentará este domingo a Darío Gómez en la gran final del Manomanista. El pelotari guipuzcoano admite que no será un partido fácil, pero su objetivo es ponerse la txapela. 18:00 - 20:00 EN DIRECTO Hace min. Los finalistas del Manomanista seleccionan el material, en el Navarra Arena Iñaki Artola y Darío Gómez disputarán el domingo 31 de mayo la final manomanista 2026 en el Navarra Arena, donde ambos han estado hoy realizando una selección de material que el de Ezkarai ha elegido en una amén y el de Alegia ha dilapidado el tiempo, pero ambos se han quedado a gusto con lo hecho. 18:00 - 20:00 EN DIRECTO Hace min. Darío afronta su primera final Darío Gómez, que este domingo disputa su primera final en el Campeonato Manomanista ante Iñaki Artola, cuenta en esta entrevista cómo se siente de cara al gran día. 18:00 - 20:00 EN DIRECTO Hace min. Quedan unas 350 entradas en el Navarra Arena para la gran final del Manomanista, que se juega el domingo La mayoría, en torno a 300, son de cancha alta, y cuestan 114 euros; hay disponibles unas 50 de cancha baja, a 140 euros cada una. Todas las demás zonas del Navarra Arena tienen agotados sus billetes para la final, que jugarán Iñaki Artola y Darío Gómez. Cargar más