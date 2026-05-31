El Manomanista
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

EN DIRECTO: Final Manomanista, Artola vs. Darío

Buruz Buruko finala 2026
18:00 - 20:00
días
horas
minutos
segundos
Avisar cuando empiece Eliminar de Mis avisos
Buruz Buruko finala 2026
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Sigue aquí la emisión de la final del Manomanista que disputarán Artola y Darío, desde el Navarra Arena. Antes, se jugará el partido Jaka-Mariezkurrena II vs. P. Etxeberria-Zabaleta.

Pelota a mano Manomanista Pelota Iñaki Artola Darío Gómez

Te puede interesar

Unai Amiano, campeón del Manomanista Serie B
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Unai Amiano: “No creo que en Primera estén preocupados conmigo"

Unai Amiano, campeón del Manomanista Serie B, atiende a EITB pocos días después de haberse adjudicado la txapela. Admite que su victoria ha podido ser muy importante de cara a promover la pelota en su localidad natal, Irún. También cree que aún está lejos del nivel para pode triunfar en los campeonatos absolutos, y más teniendo en cuenta que en aficionados apenas había jugado en la disciplina en la que acaba de ganar. De cara a la final de este domingo no ve un favorito claro.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X