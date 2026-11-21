Juan Mari Beristain ha muerto a los 77 años. El pelotari errezildarra se proclamó campeón del parejas en 1982, con Joxean Tolosa como zaguero. Disputó el primer partido de pelota que retransmitió ETB, en 1983, junto a Tolosa. Se impusieron en Vitoria-Gasteiz a Laduche y Nalda por 22-11.