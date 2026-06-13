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Argoitia sufre una torcedura de tobillo que le impide seguir jugando

Ortzi Aldazabal 'Argoitia'
18:00 - 20:00
Argoitia, lesionado. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Argoitiak orkatila bihurritu du eta ezin izan du jokatzen jarraitu
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KIROLAK EITB

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En la final del Grand Slam de Donostia, empatados a 13-13 en el segundo set, Ortzi Aldazabal 'Argoitia' se ha tropezado y se ha torcido el tobillo. El zaguero no ha podido seguir jugando, lo que ha dado la victoria a la pareja Bixente-Oyhenard. 

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Grand Slam Donostia
18:00 - 20:00
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Hace  min.

Txanika-Argoitia y Bixente-Oyhenard se medirán en la final del Grand Slam de Donostia

En el primer partido, Txanika y Argoitia se han impuesto en el desempate a Erik y Aratz. En el primer set han caído 10-15, en el segundo se han impuesto 15-13, y en el desempate, 5-3. En el segundo duelo, Bixente y Oihenard también han necesitado tres sets ante Urrutia y Eki. 10-15, 15-10 y 5-2 ha sido el resultado final. Por lo tanto, la final del Gran Slam ya está definida.
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