Imanol López se retira. Considerado el mejor zaguero del último cuarto de siglo colgará la cesta en el Master Series de Zumaia. López ha marcado una época en el Jai Alai junto a su paisano Goikoetxea. Goiko y López han sido posiblemente los mejores pelotaris de su generación.

El gran zaguero zumaiarra jugará su último torneo recién cumplidos los 42 años y cerrará su grandiosa carrera deportiva en su Zumaia natal. López debutó el día de San Fermin del 2003 en Gernika y se retirará en Zumaia, bien el 6 de abril o en caso de que pase a la final, el día de San Telmo, festivo en la localidad guipuzcoana.

Ha sido campeón del Parejas en seis ocasiones (2008, 2009, 2010, dos veces en el 2011 - Consejo Mundial y FIPV- y 2022), tiene otras dos txapelas Individuales (2017 y 2019), un Eusko Label Winter Series (2023) y decenas y decenas de campeonatos importantes (los títulos de Dania y Miami, los Citrus de Orlando, los campeonatos de México y todos los torneos importantes de Euskal Herria incluidos los Guantes de Oro de Biarritz y los Internationaux de San Juan de Luz).

Con 42 años, a López no le ha retirado nadie. Se retira por decisión propia, vistiendo el Gerriko de Oro que identifica a los actuales campeones de la Jai Alai League. Ganó el título principal de la temporada junto a Barandika en el Karmelo Balda de Donostia.

Frida estrena el título del Winter en casa

López jugará el Master Series de Zumaia acompañado por el mejor delantero de la actualidad, Aritz Erkiaga. Imanol y Aritz han sido compañeros de cancha durante muchos años. Pero además de López, hay otros dos zumaiarras en competición: Unai Uranga y Frida Watkins. Esta última acaba de ganar el Winter Series femenino, este mismo lunes, en el frontón Ezkurdi de Durango y estrenará el título en el torneo de casa.

Se trata de la cuarta prueba puntuable de la Jai Alai League femenina, y la novena masculina.

Master Series masculino: Erkiaga-Lopez, Johan-Ibarluzea, Urreisti-Uranga, Olharan-Lekerika.

Master Series femenino: Elaia-Frida, Ihart-Maialen, Sorozabal-Eneritz, Helena-Oaia.

-30 de marzo, lunes: Ihart-Maialen vs. Sorozabal-Eneritz y Urreisti-Uranga vs. Olharan-Lekerika

-6 de abril, lunes: Elaia-Frida vs. Helena-Oaia y Erkiaga-López vs. Johan-Ibarluzea

-13 de abril, día de San Telmo: finales retransmitidas por EITB