Imanol López, el mejor zaguero del último cuarto de siglo, colgará la cesta en su pueblo, Zumaia
Imanol López se retira. Considerado el mejor zaguero del último cuarto de siglo colgará la cesta en el Master Series de Zumaia. López ha marcado una época en el Jai Alai junto a su paisano Goikoetxea. Goiko y López han sido posiblemente los mejores pelotaris de su generación.
El gran zaguero zumaiarra jugará su último torneo recién cumplidos los 42 años y cerrará su grandiosa carrera deportiva en su Zumaia natal. López debutó el día de San Fermin del 2003 en Gernika y se retirará en Zumaia, bien el 6 de abril o en caso de que pase a la final, el día de San Telmo, festivo en la localidad guipuzcoana.
Ha sido campeón del Parejas en seis ocasiones (2008, 2009, 2010, dos veces en el 2011 - Consejo Mundial y FIPV- y 2022), tiene otras dos txapelas Individuales (2017 y 2019), un Eusko Label Winter Series (2023) y decenas y decenas de campeonatos importantes (los títulos de Dania y Miami, los Citrus de Orlando, los campeonatos de México y todos los torneos importantes de Euskal Herria incluidos los Guantes de Oro de Biarritz y los Internationaux de San Juan de Luz).
Con 42 años, a López no le ha retirado nadie. Se retira por decisión propia, vistiendo el Gerriko de Oro que identifica a los actuales campeones de la Jai Alai League. Ganó el título principal de la temporada junto a Barandika en el Karmelo Balda de Donostia.
Frida estrena el título del Winter en casa
López jugará el Master Series de Zumaia acompañado por el mejor delantero de la actualidad, Aritz Erkiaga. Imanol y Aritz han sido compañeros de cancha durante muchos años. Pero además de López, hay otros dos zumaiarras en competición: Unai Uranga y Frida Watkins. Esta última acaba de ganar el Winter Series femenino, este mismo lunes, en el frontón Ezkurdi de Durango y estrenará el título en el torneo de casa.
Se trata de la cuarta prueba puntuable de la Jai Alai League femenina, y la novena masculina.
Master Series masculino: Erkiaga-Lopez, Johan-Ibarluzea, Urreisti-Uranga, Olharan-Lekerika.
Master Series femenino: Elaia-Frida, Ihart-Maialen, Sorozabal-Eneritz, Helena-Oaia.
-30 de marzo, lunes: Ihart-Maialen vs. Sorozabal-Eneritz y Urreisti-Uranga vs. Olharan-Lekerika
-6 de abril, lunes: Elaia-Frida vs. Helena-Oaia y Erkiaga-López vs. Johan-Ibarluzea
-13 de abril, día de San Telmo: finales retransmitidas por EITB
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Erkiaga y Atain, campeones del Ezkurdi Jai Alai Master Series
En la final, que se ha disputado este lunes, han ganado a Urreisti y Lekerika, en tres sets, por 15-11, 12-15 y 5-1.
Lur-Oaia arrollan y Johan-López conquistan el título en el Araba Master Series
Lur y Oaia se han proclamado campeonas del Araba Euskaraz Master Series tras imponerse con claridad a Maite y Frida en dos sets (15-3 y 15-10). En la final masculina, Johan y López se han llevado el título en un duelo mucho más igualado ante Erkiaga y Zabala (13-15 y 13-15).
Disfruta del documental "Miami Biscayne Cup"
El lunes, 2 de marzo, a partir de las 22:15, disfruta del documental sobre la segunda edición del campeonato de cesta punta jugado en Dania (Miami), de la mano de los principales protagonistas.
Gorka Sorozabal: "Funcionamos como hermanos, como equipo"
Declaraciones de Johan Sorozabal, Gorka Sorozabal, Aritz Erkiaga e Imanol López tras la final de la Biscayne Cup en la que los hermanos Sorozabal se han llevado la txapela.
Resumen de la final de la Biscayne Cup entre los hermanos Sorozabal y Erkiaga-López
Johan y Gorka Sorozabal han ganado la Biscayne Cup tras perder el primer set ante Erkiaga-López (15-6), remontar el segundo (8-15) y romper el empate en el tercero (3-5).
Los hermanos Sorozabal, campeones de la Biscayne Cup
Johan y Gorka Sorozabal han conquistado la Biscayne Cup tras perder el primer set 15-6 contra la pareja Erkiaga-López, remontar el segundo 8-15 y ganar el desempate 3-5, en un frontón de Dania lleno que ha celebrado los 100 años del Jai Alai en Estados Unidos.
Erkiaga-López y Johan-Gorka disputarán la final de la Biscayne Cup
Erkiaga y López se han impuesto a Urreisti-Ibarluzea por 15-11 y 15-13 en un duelo muy igualado, mientras que Johan y Gorka han certificado su pase con mayor contundencia ante Goitia-Lekerika (15-4 y 15-11). La pelea por el título ya tiene protagonistas.
Los expuntistas disfrutan también con la Biscayne Cup
La Biscayne Cup que se está disputando en el frontón de Dania está atrayendo a numerosos aficionados y aficionadas al frontón, y entre ellos, a varios exjugadores de cesta punta. Miguel Ángel Meabebasterretxea, Pedro Mari Sardui, Asier Elezgarai y Alex Rekalde nos hablan del ambiente tan especial que se está viviendo en Florida en torno a la Biscayne Cup.
Erkiaga-López y Johan-Gorka jugarán la gran final de la Biscayne Cup de Dania
Erkiaga y López se han impuesto a Urreisti-Ibarluzea por 15-11 y 15-13 en un duelo muy igualado, mientras que Johan y Gorka han certificado su pase con mayor contundencia ante Goitia-Lekerika (15-4 y 15-11). La pelea por el título ya tiene protagonistas.