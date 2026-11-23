Urreisti y Atain consiguen su segunda victoria, que deja a Laduche y Manci sin opciones de avanzar en el torneo
El delantero mutrikuarra y el zaguero markinarra se han impuesto en dos sets (15-10 y 15-6). Así, Urreisti y Atain se colocan con siete puntos en la clasificación. Sus rivales, en cambio, no tienen ya opciones de seguir adelante en el campeonato tras sumar su segunda derrota.
Eñaut Urreisti y Gorka Mugartegi Atain han derrotado a Ludovic Laduche y Mikel Manci en dos sets (15-10 y 15-6), en la quinta jornada del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika. Así, Urreisti y Atain se han colocado con siete puntos en la clasificación. Sus rivales, en cambio, no tienen ya opciones de seguir adelante en el campeonato tras sumar su segunda derrota.
Último tanto del partido y las impresiones de los ganadores
Un primer set igualado
La primera mitad del primer set ha estado marcada por tantos rápidos. Sin embargo, la igualdad ha sido máxima. A pesar de adelantarse 4-1, Urreisti y Atain han llegado al primer descanso con sólo dos tantos de ventaja (8-6). Los dos delanteros se han retado en los cuadros alegres, pero ninguno ha conseguido imponerse a su oponente.
Tras volver los cuatro puntistas a la cancha, Urreisti y Atain han abierto más hueco en el luminoso porque el zaguero de Markina ha empezado a mandar. Además, el delantero guipuzcoano se ha impuesto más veces al labortano. Al final, con mucho trabajo, el delantero mutrikuarra y el zaguero markinarra han conseguido llevarse el primer parcial, tras haber estado por delante en todo momento (15-10).
Segundo set más desequilibrado
Tras hacerse con el primer juego los favoritos, el delantero labortano y el zaguero guipuzcoano han saltado a la cancha con la intención de reaccionar en el segundo. Así, por primera vez en el partido se han adelantado en el marcador con el 0-1, pero ha sido una alegría efímera. Urreisti y Atain no han tardado en remontar, y se han puesto 4-1. Laduche y Manci no se han rendido, y han recortado la ventaja (4-3). El delantero labortano se ha hecho daño en el hombro derecho tras chocar con la pared izquierda. Laduche se ha metido en los vestuarios, y ha puesto hielo en la zona.
De regreso a la cancha la tendencia del choque no ha cambiado y el delantero mutrikuarra y el zaguero markinarra han seguido mandando para irse al segundo descanso con tres tantos de ventaja (8-5). Tras el último parón, además, han conseguido romper definitivamente el partido, y se han impuesto por completo en la segunda mitad del parcial. Laduche y Manci se han mostrado más competitivos en el primer set, y han fallado en la segunda mitad del segundo. Así las cosas, Urreisti y Atain han ganado el segundo parcial con mucha facilidad (15-6).