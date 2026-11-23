Tras hacerse con el primer juego los favoritos, el delantero labortano y el zaguero guipuzcoano han saltado a la cancha con la intención de reaccionar en el segundo. Así, por primera vez en el partido se han adelantado en el marcador con el 0-1, pero ha sido una alegría efímera. Urreisti y Atain no han tardado en remontar, y se han puesto 4-1. Laduche y Manci no se han rendido, y han recortado la ventaja (4-3). El delantero labortano se ha hecho daño en el hombro derecho tras chocar con la pared izquierda. Laduche se ha metido en los vestuarios, y ha puesto hielo en la zona.

De regreso a la cancha la tendencia del choque no ha cambiado y el delantero mutrikuarra y el zaguero markinarra han seguido mandando para irse al segundo descanso con tres tantos de ventaja (8-5). Tras el último parón, además, han conseguido romper definitivamente el partido, y se han impuesto por completo en la segunda mitad del parcial. Laduche y Manci se han mostrado más competitivos en el primer set, y han fallado en la segunda mitad del segundo. Así las cosas, Urreisti y Atain han ganado el segundo parcial con mucha facilidad (15-6).