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Llega una nueva edición del Durango Master Series, del 4 al 19 de diciembre
Euskaraz irakurri: Durango Master Series, abenduaren 4tik 19ra
En categoría femenina, participarán las parejas Elena-Arai, Elaia-Frida, Erika-Enberitz y Maite-Ohaia, y en categoría masculina, Barandika-Atain, Erkiaga-Basque, Urreisti-Lekerika y Johan-Oihenart.
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