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Plekari, nueva alternativa para la pelota profesional de Iparralde

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Plekari aurkezpena
18:00 - 20:00
Presentación de la sociedad Plekari.
Euskaraz irakurri: Plekari, Iparraldeko pilota profesionalaren alternatiba berria
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KIROLAK EITB

Última actualización

Presentan la segunda asociación de pelota profesional de Iparralde: Plekari Ante las quejas de los pelotaris por el sistema actual y el desalojo de los trinquetes, han creado dicha asociación para impulsar y reforzar la pelota. 19 de 24 pelotaris han apostado por esta alternativa.

Pelota

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