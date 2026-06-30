Plekari, nueva alternativa para la pelota profesional de Iparralde
Presentan la segunda asociación de pelota profesional de Iparralde: Plekari Ante las quejas de los pelotaris por el sistema actual y el desalojo de los trinquetes, han creado dicha asociación para impulsar y reforzar la pelota. 19 de 24 pelotaris han apostado por esta alternativa.
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Altuna estará en semifinales tras apear a Peio Etxeberria por 22-10 en Mungia
El delantero de Amezketa se enfrentará a Javi Zabala en semfinales. Ambos buscarán el pase para la final el próximo viernes en el frontón Atano III de Donostia.
Gabirondo en la serie A junto a Ezkurdia; Elordi, Zabala y Peio a la serie B
Esta mañana han presentado en Pamplona el Torneo San Fermín de parejas. Se disputará del 5 al 14 de julio, en el frontón Labrit de Pamplona y en el Navarra Arena. Arkaitz Gabirondo jugará por primera vez en la serie A, con Joseba Ezkurdia como pareja.
¡Ansa II-Zubiri, campeones de “Erremontari”!
Ansa II-Zubiri se han proclamado campeones de la sexta edición del torneo “Erremontari”. Han ganado a Aldabe-Barrenetxea IV en tres juegos (12-15, 15-12 y 8-5). A la pareja morada le ha salido bien la estrategia que habían preparado y según nos han dicho, “se han llevado una txapela increíble”. (Vídeo en Euskera)
Ansa y Zubiri se llevan la txapela de Erremontari tras remontar y ganar la final a Aldabe y Barrenetxea
Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea se han impuesto en el primer set (12-15), pero en el segundo Imanol Ansa ha metido otra marcha (15-12), y los representantes de Bereziartua han logrado forzar el juego decisivo. En el tercero los pequeños detalles han decidido el choque.
Javi Zabala ha ganado 12-22 a Joseba Ezkurdia y se ha clasificado para las semifinales
En los cuartos de final del Torneo San Fermín disputados en Alsasua, Javi Zabala ha derrotado 12-22 a Joseba Ezkurdia, y se ha clasificado para las semifinales. Tras esta victoria, el 3 de julio jugará la semifinal en el frontón Atano III de San Sebastián. Su rival se decidirá el lunes en el duelo entre Jokin Altuna y Peio Etxeberria.
Unai Laso pasa a semifinales tras derrotar a Jaka (18-22)
En el partido de cuartos de final del Torneo San Fermín disputado en Gernika, Unai Laso ha ganado a Erik Jaka por 18-22. Tras un gran arranque de Laso y siete tantos consecutivos de Jaka después, han llegado a empatar a 13. A partir de ahí, el duelo ha sido igualado hasta el 17-17, pero en el tramo final Laso ha vuelto a imponerse, y ha sellado el triunfo por 18-22. Gracias a esta victoria, Laso jugará la semifinal contra Peña II, el 3 de julio, en el frontón Atano III de Donostia.
Goitia-Basque y Txanika-Salegi a semifinales
En la tercera jornada de la Grand Slam-Jai Alai League, Txanika y Salegi han necesitado dos sets para doblegar a Urreisti y Gorka (8-15 y 14-15). Goitia y Basque también se han impuesto en dos sets a Javier y Zabala (15-9 y 15-9). En el segundo set, con 2-1, Goitia se ha lesionado en el tobillo izquierdo y desde entonces Basque se ha hecho cargo del juego de la pareja, si bien, a pesar de las molestias, Goitia ha cerrado el partido con un espectacular tanto asegurando la victoria y el segundo set.
Un sólido Peña II vence a Larrazabal y se clasifica a las semifinales (22-13)
Jon Ander Peña gana 22-13 a Iker Larrazabal y se clasifica a las semifinales del Torneo de San Fermín en Sestao. Tras un inicio muy igualado, en el que llegaron a estar igualados a 11 tantos, el partido se ha roto en favor de un más sólido Peña II en el segundo tramo. Su rival en la antesala de la final saldrá del partido que jugarán Jaka y Laso en Gernika este sábado.
Peio Etxeberria gana 22-9 a Iker Salaberria y se clasifica para los cuartos de final
El delantero de Zenotz pronto rompió el partido en su favor colocándose 11-2, lo que le permitió practicar un juego más agresivo en el segundo tramo del duelo jugado en Hernani. Jugará frente a Jokin Altuna en la siguiente fase, el lunes, en Mungia.