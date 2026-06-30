Plekari, nueva alternativa para la pelota profesional de Iparralde

En la tercera jornada de la Grand Slam-Jai Alai League, Txanika y Salegi han necesitado dos sets para doblegar a Urreisti y Gorka (8-15 y 14-15). Goitia y Basque también se han impuesto en dos sets a Javier y Zabala (15-9 y 15-9). En el segundo set, con 2-1, Goitia se ha lesionado en el tobillo izquierdo y desde entonces Basque se ha hecho cargo del juego de la pareja, si bien, a pesar de las molestias, Goitia ha cerrado el partido con un espectacular tanto asegurando la victoria y el segundo set.