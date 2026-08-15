TRIAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Julen Sáenz de Ormijana hace historia en el Campeonato Europeo de Trial 26"

Publicidad
Julen Saenz
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Julen Saenz de Ormijanak historia egin du Europako Trial 26” txapelketan
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El alavés Julen Sáenz de Ormijana se ha proclamado Campeón de Europa en élite Trial 26”, en el campeonato celebrado en Valverg (Francia). El piloto vitoriano sigue “en las nubes” y “más que preparado” para competir en la Copa del Mundo.

Más deportes

Te puede interesar

Eneko Lambea gimnasta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Eneko Lambea participará en una gala del Mundial de gimnasia rítmica de Frankfurt, invitado por la organización

La gimnasia rítmica masculina solo es deporte de competición en España, por lo que Lambea, que pertenece al Club de Gimnasia Rítmica Sakoneta, no puede formar parte de la selección estatal. No obstante, ha sido invitado por la organización del Campeonato del Mundo, que comenzó el miércoles, para realizar, el sábado, su ejercicio, en una gala programada por el certamen. Eneko Lambea es campeón de España, en Primera Categoría.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X