Rahm arranca sólido en Sudáfrica y se sitúa al acecho del liderato

El estreno del LIV Golf en suelo sudafricano ha dejado una primera jornada de alto nivel y muchas alternativas. El golfista de Barrika ha completado una vuelta de seis bajo par, construida a base de seis birdies sin errores de consideración, confirmando el gran momento de forma con el que ha llegado al continente africano.

Rahm se mantiene así a solo dos golpes del liderato, compartido por Bryson DeChambeau y Charles Howell III tras sendas rondas de 63 impactos (-8).

En un campo receptivo y sin apenas viento, las condiciones favorecieron un juego ofensivo, algo que el de Barrika supo aprovechar con una actuación muy regular. Su rendimiento le permite situarse en una posición estratégica desde el primer día, con margen para atacar el liderato en las próximas jornadas.