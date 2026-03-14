Rahm mantiene sus opciones de victoria en Singapur
El golfista chileno Joaquín Niemann se ha puesto al frente del torneo de Singapur de LIV, empatado con el inglés Lee Westwood, al término de la tercera jornada celebrada este sábado, en la que Jon Rahm ha aguantado el ritmo y se mantiene con opciones de victoria a falta de una ronda.
Rahm ha tenido su peor vuelta desde que comenzó la cuarta cita del calendario del circuito saudí de golf, al hacer el par del Sentosa Golf Club, con 71 golpes, y se ha quedado a tres de Niemann, que, con un global de -10, tendrá la oportunidad de revalidar el título conquistado el pasado año en el país asiático.
En su mejor actuación en lo que va de temporada, el chileno, de 27 años, ha hecho 66 golpes, con siete 'birdies' y dos 'bogeys'.
Weestwood, uno de los veteranos del circuito, ha logrado empatar en la cabeza con Niemann gracias a tres 'birdies' consecutivos al final del recorrido y aventajar en un golpe al estadounidense Bryson DeChambeau y el canadiense Richard T. Lee, ambos con -9.
A pesar de no ser el día de Rahm, mantiene viva su aspiración de repetir el triunfo logrado el pasado domingo en Hong Kong.
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