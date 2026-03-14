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Oier Ibarretxe debuta con victoria

Oier Ibarretxe
18:00 - 20:00
Oier Ibarretxe. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Oier Ibarretxek garaipenarekin debutatu du
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EITB

Última actualización

El boxeador Oier Ibarretxe ha debutado como profesional con victoria, venciendo a puntos a Marouane Nmili. La pelea ha sido igualada pero los potentes zurdazos del de Galdakao le han dado la victoria.

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