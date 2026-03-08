Egoitz Bijueska, ¡a la final de la modalidad de park!
Naia Laso, en cambio, ha finalizado en 15ª posición en semifinales, y se ha quedado fuera de la final.
Egoitz Bijueska ha logrado el pase a la final en la modalidad de park del Mundial de skate que se está disputando este domingo en la localidad brasileña de Sao Paulo.
El bilbaíno se lastimó la rodilla en las eliminatorias anteriores y sufrió una nueva caída el sábado. De todas formas, el líder de la Lista Mundial de la modalidad de park está siendo capaz de superar las adversidades y se ha metido en la final.
Naia Laso, por su parte, ha finalizado en 15ª posición en semifinales, con un resultado de 60.30 en la primera sesión, 61.14 en la segunda y 46.34 en la tercera, por lo que no ha entrado en la final.
Te puede interesar
Higinio Rivero hace historia en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina
Ha sido el primero en participar con España en el biatlón adaptado.
Rahm pone fin a una sequía de año y medio sin títulos al ganar el torneo LIV de Hong Kong
El golfista de Barrika no ganaba un torneo desde que venció en Chicago en septiembre de 2024.
Naia Laso y Egoitz Bijueska estarán en semifinales de la modalidad de park en el Mundial de Skate
Alain Kortabitarte, Gadea Monja se han despedido de la competición en la tanda clasificatoria, y Peio González en cuartos.
Jon Rahm asalta el liderato en Hong Kong empatado con Detry y Varner III
El golfista de Barrika lidera el torneo de Hong Kong empatado con el belga Thomas Detry y el estadounidense Harold Varner III, tras firmar una tarjeta de 65 golpes y demostrar que mantiene un excelente nivel de juego.
Higinio Rivero, tres deportes en dos Juegos Olímpicos distintos: "El objetivo es un top diez en biatlón, y un top veinte en esquí de fondo"
El atleta de Basque Team va a participar, en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, en biatlón y en esquí de fondo, y ya tiene experiencia en piragüismo; los Juegos comienzan este viernes, y EITB ha estado con él.
Rahm reacciona en Hong Kong y se sitúa a un paso del liderato tras la segunda jornada
El de Barrika ha firmado un ‘eagle’ y siete ‘birdies’ para situarse a solo dos golpes del líder, el mexicano Carlos Ortiz.
Esquiladores y clasificadores de lana de Euskal Herria, emocionados con el sueño cumplido
La selección de esquiladores y clasificadores de lana de Euskal Herria es oficialmente parte del Consejo Mundial. Sus integrantes han cumplido su sueño de pequeños y han vivido un momento muy especial sobre el escenario.
Euskal Herria entra en el Consejo Mundial de esquiladores y clasificadores de lana
La selección de esquiladores y clasificadores de lana de Euskal Herria vive un momento histórico durante su participación en el Golden Shears and Woolhandling World Championship, donde además de competir con la élite mundial ha logrado un reconocimiento institucional que refuerza su proyección internacional.
Joseba Attard: “Es un honor representar por primera vez a Euskal Herria en el Mundial de esquiladores de oveja"
La selección de esquiladores y artilleros de ovejas de Euskal Herria participará por primera vez en el Mundial de dicha disciplina. Han pasado dos semanas desde que los participantes fueron a practicar a Nueva Zelanda. Hoy ha sido el acto de recibimiento y el jefe de filas de la selección, Joseba Attard, nos ha explicado desde los pormenores de su estancia y el campeonato.