Skate
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Egoitz Bijueska, ¡a la final de la modalidad de park!

Naia Laso, en cambio, ha finalizado en 15ª posición en semifinales, y se ha quedado fuera de la final.

Egoitz Bijueska
Egoitz Bijueska. Foto: Basque Team
Euskaraz irakurri: Egoitz Bijueska, parkeko modalitateko finalera!
author image

EITB

Última actualización

Egoitz Bijueska ha logrado el pase a la final en la modalidad de park del Mundial de skate que se está disputando este domingo en la localidad brasileña de Sao Paulo.

El bilbaíno se lastimó la rodilla en las eliminatorias anteriores y sufrió una nueva caída el sábado. De todas formas, el líder de la Lista Mundial de la modalidad de park está siendo capaz de superar las adversidades y se ha metido en la final.

Naia Laso, por su parte, ha finalizado en 15ª posición en semifinales, con un resultado de 60.30 en la primera sesión, 61.14 en la segunda y 46.34 en la tercera, por lo que no ha entrado en la final.

Naia Laso
Egoitz Bijueska Basque Team Más deportes

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Joseba Attard: “Es un honor representar por primera vez a Euskal Herria en el Mundial de esquiladores de oveja"

La selección de esquiladores y artilleros de ovejas de Euskal Herria participará por primera vez en el Mundial de dicha disciplina. Han pasado dos semanas desde que los participantes fueron a practicar a Nueva Zelanda. Hoy ha sido el acto de recibimiento y el jefe de filas de la selección, Joseba Attard, nos ha explicado desde los pormenores de su estancia y el campeonato.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X