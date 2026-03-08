Egoitz Bijueska ha logrado el pase a la final en la modalidad de park del Mundial de skate que se está disputando este domingo en la localidad brasileña de Sao Paulo.

El bilbaíno se lastimó la rodilla en las eliminatorias anteriores y sufrió una nueva caída el sábado. De todas formas, el líder de la Lista Mundial de la modalidad de park está siendo capaz de superar las adversidades y se ha metido en la final.

Naia Laso, por su parte, ha finalizado en 15ª posición en semifinales, con un resultado de 60.30 en la primera sesión, 61.14 en la segunda y 46.34 en la tercera, por lo que no ha entrado en la final.