Durante la disputa del Campeonato de Euskal Herria de Aizkolaris, Eneko Otaño lo ha pasado muy mal en el último tronco. Después de haberse empleado a fondo durante la mayor parte de la prueba, en los últimos compases de la misma se ha desvanecido y se ha desplomado hacia atrás. Afortunadamente, la situación no ha pasado a mayores y el deportista se ha recuperado en el mismo frontón ha podido terminar la prueba.