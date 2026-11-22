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Eneko Otaño se desmaya y cae en el último tronco, pero se vuelve a levantar y termina la prueba
Durante la disputa del Campeonato de Euskal Herria de Aizkolaris, Eneko Otaño lo ha pasado muy mal en el último tronco. Después de haberse empleado a fondo durante la mayor parte de la prueba, en los últimos compases de la misma se ha desvanecido y se ha desplomado hacia atrás. Afortunadamente, la situación no ha pasado a mayores y el deportista se ha recuperado en el mismo frontón ha podido terminar la prueba.
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