En ETB1

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Los motoristas Aitor Olalla y Unai Agirre, protagonistas de “Helmuga” este domingo

Publicidad
18:00 - 20:00

"Helmuga" ahondará este domingo en el mundo del motor

Euskaraz irakurri: Aitor Olalla eta Unai Agirre motor-gidariak, “Helmuga” saioko protagonistak
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El programa "Helmuga" de este domingo ofrecerá la oportunidad de conocer de cerca a los motoristas Aitor Olalla y Unai Agirre.

"Helmuga" Más deportes Motociclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X