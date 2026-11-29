El Sanse se adelanta, pero se queda sin premio en Valladolid (3-1)
El Sanse no pudo sumar en su visita al José Zorrilla, donde cayó por 3-1 ante el Real Valladolid en un encuentro en el que el filial txuri-urdin mostró personalidad, ambición y capacidad para competir, aunque terminó pagando su falta de acierto en las áreas.
Los donostiarras comenzaron el partido con mucha intensidad, llevando la iniciativa y buscando la portería rival desde los primeros compases. Su buen arranque tuvo recompensa en el minuto 6, cuando Soroeta adelantó al equipo txuri-urdin con un bonito remate de tacón, tras una asistencia de Dani Díaz.
El tanto dio confianza al conjunto visitante, que mantuvo la presión y trató de controlar el ritmo del encuentro. Sin embargo, el Valladolid fue creciendo con el paso de los minutos y encontró el empate después de que Dani Pérez fuera derribado dentro del área. Barberá se encargó de transformar la pena máxima para establecer el 1-1.
El empate dio alas al conjunto local, que comenzó a generar más ocasiones y encontró en Fraga a un importante aliado para mantener con vida al Sanse. A pesar de las intervenciones del guardameta donostiarra, el Valladolid consiguió completar la remontada antes del descanso, de nuevo desde el punto de penalti, esta vez tras una mano de Dani Díaz dentro del área. Víctor Júnior convirtió el lanzamiento para colocar el 2-1.
Tras el paso por vestuarios, el Sanse volvió a mostrar su carácter y salió decidido a buscar el empate. El filial txuri-urdin apretó y acumuló llegadas sobre el área vallisoletana, obligando a los locales a emplearse en defensa para proteger su ventaja.
Cuando mejor estaba el equipo donostiarra, una recuperación de Alejo permitió al Valladolid lanzar una rápida contra que culminó Víctor Júnior con una buena definición ante Fraga, estableciendo el definitivo 3-1.