Tras el paso por vestuarios, el Sanse volvió a mostrar su carácter y salió decidido a buscar el empate. El filial txuri-urdin apretó y acumuló llegadas sobre el área vallisoletana, obligando a los locales a emplearse en defensa para proteger su ventaja.

Cuando mejor estaba el equipo donostiarra, una recuperación de Alejo permitió al Valladolid lanzar una rápida contra que culminó Víctor Júnior con una buena definición ante Fraga, estableciendo el definitivo 3-1.