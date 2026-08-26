La Real busca un buen resultado en la previa de Champions ante el Chelsea

La Real Sociedad afronta el partido de ida de la previa de la Liga de Campeones ante el Chelsea, este miércoles por la tarde en el Cherry Reds Records Stadium de Londres. El conjunto donostiarra saldrá al campo a por un buen resultado que puede hacer valer en la vuelta en San Sebastián la semana que viene.

El equipo dirigido por Arturo Ruiz mantiene el bloque de la pasada temporada, el mismo que logró clasificarse para esta fase previa de la máxima competición europea tras quedar terceras en liga. Además, ha cosechado buenos resultados en la pretemporada, tras empatar ante el Lyon y ganar la Euskal Herria Kopa ante el Athletic, así que afrontan el reto con mucha motivación, tal y como destacó el propio Ruiz este martes.

El conjunto inglés, por su parte, llega a esta eliminatoria tras clasificarse también en tercera posición la pasada campaña.

Segunda participación de la Real en Champions

Se trata de la segunda participación de la Real Sociedad en la Champions League, ya que se estrenó en esta competición en la temporada 22-23. En aquella ocasión, cayeron derrotadas ante el Bayern Munich en el encuentro de ida en San Sebastián (0-1). El duelo de vuelta de Alemania tampoco trajo buenas noticias en cuanto al marcador se refiere para el cuadro donostirra (3-1), por lo que quedó apeado de la competición.

El Chelsea jugó la final que ganó el Barcelona en la temporada 2020-21 y se ha clasificado para tres semifinales en las últimas cuatro ediciones.