CHELSEA - REAL SOCIEDAD
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Arturo Ruiz: “Llegamos con una solidez y convencimiento muy grande; esperamos hacer un gran partido”

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Euskaraz irakurri: Nerea Eizagirre: “Defentsako lana ondo egin behar dugu eta ditugun aukerak aprobetxatu”
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Cuatro años después, la Real volverá a jugar en la Luga de Campeones. Según nos ha explicado Arturo Ruiz, mañana tienen “un partido de máxima exigencia” contra el Chelsea, pero “la actitud y el trabajo” del equipo hasta el momento “es perfecto” por lo que esperan hacer “un gran partido”.

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