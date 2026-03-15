El Sanse no falla y sale victorioso de su visita al Córdoba (0-2)

Tras el descanso, los locales han asediado a la Real y han gozado de un par de ocasiones muy claras; una de Adilson a puerta vacía y otra de Fuentes que ha estrellado su disparo en el poste.

En el 84, los donostiarras se han quedado con uno menos por la segunda amarilla que ha visto Balda por juego peligroso.