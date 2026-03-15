El Sanse no falla y sale victorioso de su visita al Córdoba (0-2)
El Sanse ha asaltado este domingo el estadio de El Arcángel con una victoria por 0-2 cimentada en una brillante y efectiva primera mitad que consolida su excelente momento de forma y agrava la crisis de resultados de un Córdoba que suma su quinta derrota consecutiva.
Los blanquiazules se han adelantado en el minuto 10 de partido gracias al gol marcado por Job Ochieng.
Cinco minutos después, penalti a favor del Sanse por falta de Carlos Albarrán sobre Dani Díaz. Ha sido el propio Díaz quien ha lanzado y transformado la pena máxima.
Tras el descanso, los locales han asediado a la Real y han gozado de un par de ocasiones muy claras; una de Adilson a puerta vacía y otra de Fuentes que ha estrellado su disparo en el poste.
En el 84, los donostiarras se han quedado con uno menos por la segunda amarilla que ha visto Balda por juego peligroso.
Al final, victoria para el Sanse, que sigue cuajando una excelente temporada en la División de Plata.
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