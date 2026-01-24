LaLiga Hypermotion
El Sanse cae en Leganés (2-0)

Los potrillos se vuelven de vacío en un partido en el que el rival ha sido superior y en el que Fraga ha parado un penalti.
Euskaraz irakurri: Sanse galtzaile atera da Leganesen aurkako partidan (2-0)
El Sanse se vuelve de vacío de Butarque tras caer por 2-0 en el partido de la 23a jornada de LaLiga Hypermotion. Los goles los han marcado Álex Millán y Diego García en la segunda mitad.

La primera ocasión clara de gol la han tenido los madrileños en el minuto 13 en un remate de cabeza de Marvel que se ha ido fuera rozando el larguero.

En el minuto 20, primera intentona de los donostiarras con un centro peligrosísimo de Astiazaran al que no ha llegado llega Dadie por muy poco.

En el 25, Peru Rodríguez lo ha intentado pero su remate se ha ido fuera ligeramente desviado.

Tras el descanso, paradón de Fraga para evitar el gol de Lalo y minutos después, en el 56, el colegiado ha señalado penalti a favor del Leganés y nuevo paradón del portero txuri-urdin para evitar el gol.

Pero en el 61 el cancerbero donostiarra no ha podido hacer nada para evitar el gol local, que ha marcado Álex Millán. 

El Sanse ha buscado el empate con decisión, pero en el 83 ha llegado el gol de Diego García con el que el conjunto pepinero ha sentenciado el encuentro.  

Los donostiarras han sumado así su 11ª derrota de la temporada

