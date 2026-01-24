El Sanse cae en Leganés (2-0)

La primera ocasión clara de gol la han tenido los madrileños en el minuto 13 en un remate de cabeza de Marvel que se ha ido fuera rozando el larguero.

En el minuto 20, primera intentona de los donostiarras con un centro peligrosísimo de Astiazaran al que no ha llegado llega Dadie por muy poco.

En el 25, Peru Rodríguez lo ha intentado pero su remate se ha ido fuera ligeramente desviado.

Tras el descanso, paradón de Fraga para evitar el gol de Lalo y minutos después, en el 56, el colegiado ha señalado penalti a favor del Leganés y nuevo paradón del portero txuri-urdin para evitar el gol.