Luis Miguel Ramis: “La propuesta del Getafe es muy clara y la plasman muy bien”
Osasuna cerrará contra el Getafe una semana en la que jugarán tres partidos. El entrenador Luis Miguel Ramis sabe que tendrán en frente un equipo muy fuerte, con las ideas muy claras. Eso si, cree que Osasuna está preparado para sumar la primera victoria en casa.
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Ramis: “Era muy importante tener la sensación de que fuera de casa podemos competir con poderío”
Osasuna ha remontado contra el Celta, consiguiendo así la primera victoria de la temporada (1-2). Luis Miguel Ramis, ha subrayado que se merecían esa victoria, pese a que les ha dado ventaja estar con uno más.
Osasuna remonta y se lleva la victoria en Balaídos
Aspas ha adelantado a los locales, pero la expulsión de Marcos Alonso ha cambiado el partido y ha permitido a Barja y Budimir completar la remontada.
Ramis, sobre el partido contra el Celta: “Vamos con muchas ganas de sumar una victoria fuera de casa”
El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha analizado en rueda de prensa el encuentro que enfrentará a los rojillos al Celta este jueves.
Ramis, sobre los pitidos de la afición en el Sadar: “Lo tomo como algo que no nos debe encoger”
Luis Miguel Ramis, entrenador de Osasuna, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el empate ante el Levante en casa. Asimismo, se ha pronunciado sobre los pitidos de la afición rojilla en algunos momentos del partido.
Osasuna aprieta, pero no encuentra el gol
El conjunto rojillo ha llevado el peso del partido, pero la falta de acierto ha impedido que la superioridad se haya traducido en una victoria.
Ramis, molesto con el calendario de LaLiga: “No sé si estoy viendo la primera jornada o la segunda, no es normal"
El entrenador de Osasuna ha mostrado su descontento con el desconcierto con el calendario de LaLiga en estas prmeras jornadas, con multitud de partidos aplazados y fuera de fecha. Lo ha hecho en la rueda de prensa previa al partido Osasuna-Levante de este lunes. Se da la circunstancia de que hay equipos que ya han jugado dos partidos mientras que los rojillos aún no han debutado en la presente temporada y además deberán jugar tres partidos en una semana.
Luis Miguel Ramis: “Quiero un Osasuna que gane”
El nuevo entrenador de Osasuna quiere que llegue el lunes cuanto antes para dar inicio a la competición. Dice que, tras no jugar el pasado domingo con el Celta, la semana extra de pretemporada les ha venido bien. También dice que quiere vivir de primera mano el ambiente de El Sadar, al mismo tiempo que explica qué Osasuna quiere que se vea. Por último, Luis Miguel Ramis lanza un mensaje a la afición rojilla.
Iker Benito, traspasado al Querétaro F.C.
El jugador de Miranda afrontará una nueva etapa en México hasta el 31 de agosto de 2027
Luis Sabalza, sobre el aplazamiento del Celta-Osasuna: “¿Qué quieres que hagamos? ¿No jugar?"
El presidente de Osasuna ha hablado sobre el aplazamiento del partido Celta-Osasuna en los momentos posteriores a la visita del equipo a Javier para realizar la ya tradicional ofrenda floral previa al comienzo de LaLiga.