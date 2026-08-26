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Ramis, sobre el partido contra el Celta: “Vamos con muchas ganas de sumar una victoria fuera de casa”

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Luis Miguel Ramis, entrenador de Osasuna
18:00 - 20:00
Luis Miguel Ramis, en rueda de prensa
Euskaraz irakurri: Ramis, Celtaren aurkako partidari buruz: "Etxetik kanpo garaipena lortzeko gogoz goaz"
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El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha analizado en rueda de prensa el encuentro que enfrentará a los rojillos al Celta este jueves. 

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