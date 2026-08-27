Osasuna remonta y se lleva la victoria en Balaídos

El entrenador de Osasuna ha mostrado su descontento con el desconcierto con el calendario de LaLiga en estas prmeras jornadas, con multitud de partidos aplazados y fuera de fecha. Lo ha hecho en la rueda de prensa previa al partido Osasuna-Levante de este lunes. Se da la circunstancia de que hay equipos que ya han jugado dos partidos mientras que los rojillos aún no han debutado en la presente temporada y además deberán jugar tres partidos en una semana.