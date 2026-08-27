CELTA - OSASUNA (1-2)
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Osasuna remonta y se lleva la victoria en Balaídos

Aspas ha adelantado a los locales, pero la expulsión de Marcos Alonso ha cambiado el partido y ha permitido a Barja y Budimir completar la remontada.
VIGO (PONTEVEDRA), 27/08/2026.- Los jugadores de Osasuna celebran el gol de Ante Budimir durante el partido correspondiente a la primera jornada de la Liga EA Sports jugado entre Celta de Vigo y Osasuna este jueves en el estadio de Balaídos, en Vigo. EFE/Salvador Sas
Jugadores de Osasuna celebrando el gol de Budimir. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Osasunak garaipena eskuratu du Balaidosen
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna ha conseguido remontar al Celta (1-2) en Balaídos y ha sumado una victoria en el partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports. Los rojillos han reaccionado tras el descanso y han dado la vuelta a un encuentro que han podido llevarse los tres puntos.

Los locales se han adelantado con un gol de Iago Aspas, que ha aprovechado una pérdida en el centro del campo para controlar el balón cerca del área sobrepasando a Sergio Herrera.

En la segunda mitad, la expulsión de Marcos Alonso ha condicionado el encuentro. El defensa del Celta ha visto primero la tarjeta amarilla por una dura entrada sobre Iker Muñoz, pero el árbitro ha revisado la acción en el VAR, ha retirado la amonestación y ha mostrado la tarjeta roja al futbolista local.

Kike Barja ha igualado el partido en el minuto 54. El extremo de Osasuna ha aprovechado un centro lateral para encontrar el remate y poner el 1-1 en el marcador.

Budimir ha completado la remontada desde el punto de penalti. El delantero croata ha provocado el lanzamiento desde los once metros tras una mano de Javi Galán dentro del área, consiguiendo el 1-2 definitivo.

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

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