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Ramis, sobre los pitidos de la afición en el Sadar: “Lo tomo como algo que no nos debe encoger”

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Luis Miguel Ramis, entrenador de Osasuna
18:00 - 20:00
Luis Miguel Ramis, entrenador de Osasuna
Euskaraz irakurri: Luis Miguel Ramisen adierazpenak Sadarreko zaleen txistuei buruz
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Luis Miguel Ramis, entrenador de Osasuna, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el empate ante el Levante en casa. Asimismo, se ha pronunciado sobre los pitidos de la afición rojilla en algunos momentos del partido.

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports El Sadar

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