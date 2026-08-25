Ramis, sobre los pitidos de la afición en el Sadar: “Lo tomo como algo que no nos debe encoger”
Luis Miguel Ramis, entrenador de Osasuna, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el empate ante el Levante en casa. Asimismo, se ha pronunciado sobre los pitidos de la afición rojilla en algunos momentos del partido.
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El conjunto rojillo ha llevado el peso del partido, pero la falta de acierto ha impedido que la superioridad se haya traducido en una victoria.
Ramis, molesto con el calendario de LaLiga: “No sé si estoy viendo la primera jornada o la segunda, no es normal"
El entrenador de Osasuna ha mostrado su descontento con el desconcierto con el calendario de LaLiga en estas prmeras jornadas, con multitud de partidos aplazados y fuera de fecha. Lo ha hecho en la rueda de prensa previa al partido Osasuna-Levante de este lunes. Se da la circunstancia de que hay equipos que ya han jugado dos partidos mientras que los rojillos aún no han debutado en la presente temporada y además deberán jugar tres partidos en una semana.
Luis Miguel Ramis: “Quiero un Osasuna que gane”
El nuevo entrenador de Osasuna quiere que llegue el lunes cuanto antes para dar inicio a la competición. Dice que, tras no jugar el pasado domingo con el Celta, la semana extra de pretemporada les ha venido bien. También dice que quiere vivir de primera mano el ambiente de El Sadar, al mismo tiempo que explica qué Osasuna quiere que se vea. Por último, Luis Miguel Ramis lanza un mensaje a la afición rojilla.
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Jonathan Dubasin está encantado de la oportunidad que le ha brindado Osasuna. Dice que Ramis le ha pedido trabajo y esfuerzo, algo "inegociable" para él. El catalan dice ser un jugador polivalente en ataque, capaz de jugar en varias posiciones, aunque tiene clara cuál es la que mejor le encaja. Por su parte, el director deportivo Braulio Vazquez se ha mostrado agradecido por la predisposición de Dubasin por jugar en Osasuna. También ha marcado los objetivos del equipo para esta temporada, así como las posiciones que intentará reforzar para cerrar la plantilla.