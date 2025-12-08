Osasuna retoma el rumbo con un sólido triunfo ante el Levante en El Sadar (2-0)

Tras la reanudación, las molestias de Torró y Oroz han obligado a reajustes, pero Osasuna no ha perdido el pulso del partido. Ryan ha evitado una goleada mayor con varias intervenciones de mérito, mientras los locales continuaban imponiendo su intensidad. Al otro lado, Herrera ha respondido con solvencia en las pocas ocasiones en las que el Levante ha logrado asomarse con peligro.

El tramo final ha mantenido el guion: Osasuna ha manejado su renta con oficio y ha certificado un triunfo que le permite frenar su mala dinámica. El Levante, pese a sus esfuerzos, no ha conseguido inquietar del todo y se ha marchado de Pamplona sin puntuar en el debut liguero de Del Moral e Iborra en el banquillo.