Osasuna retoma el rumbo con un sólido triunfo ante el Levante en El Sadar (2-0)
El conjunto rojillo ha firmado una actuación convincente en un duelo directo por la permanencia que ha dejado al Levante aún más tocado.
Osasuna ha vencido por 2-0 al Levante en la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports disputada en El Sadar y ha tomado aire en la zona baja de la clasificación. El equipo navarro ha impuesto su plan desde el arranque y ha encontrado pronto el premio: un centro de Rubén García ha permitido a Víctor Muñoz abrir el marcador con un certero cabezazo.
Antes del descanso, un zurdazo del propio Rubén García, desviado por Brugué, ha ampliado la ventaja y ha encarrilado una noche clave para los rojillos.
Tras la reanudación, las molestias de Torró y Oroz han obligado a reajustes, pero Osasuna no ha perdido el pulso del partido. Ryan ha evitado una goleada mayor con varias intervenciones de mérito, mientras los locales continuaban imponiendo su intensidad. Al otro lado, Herrera ha respondido con solvencia en las pocas ocasiones en las que el Levante ha logrado asomarse con peligro.
El tramo final ha mantenido el guion: Osasuna ha manejado su renta con oficio y ha certificado un triunfo que le permite frenar su mala dinámica. El Levante, pese a sus esfuerzos, no ha conseguido inquietar del todo y se ha marchado de Pamplona sin puntuar en el debut liguero de Del Moral e Iborra en el banquillo.
Ficha técnica:
2 – Osasuna: Herrera; Arguibide (Juan Cruz, m. 69), Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Torró (Iker Muñoz, m. 51), Aimar Oroz (Becker, m.74); Rubén García (Moi Gómez, 69), Víctor Muñoz (Herrando, m. 74); Budimir.
0 – Levante: Ryan; Toljan, Matturro, Cabello (Olasagasti, m. 76), Manu Sánchez; Arriaga, Vencedor (Morales, m. 77), Brugué (Losada, m. 62); Carlos Álvarez, Iván Romero (Koyalipou, m. 82), Etta Eyong (Víctor García, m. 76).
Goles: Víctor Muñoz, 1-0 (m. 13), Rubén García, 2-0 (m. 37).
Árbitro: José Luis Guzmán (Comité andaluz). Amonestó a los locales Rubén García y Lucas Torró y a los visitantes Cabello y Arriaga.
Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de El Sadar ante 18.160 aficionados.
Víctor Muñoz: ''Tanto la afición como el equipo se merecían una victoria''
El jugador de Osasuna Víctor Muñoz marcó el primero de los dos goles que dieron la victoria al conjunto navarro. Así ha analizado el encuentro el futbolista catalán.
Osasuna blinda al veloz atacante canterano Alykall Doumbia hasta 2029
Además, el club rojillo podrá prorrogar la vinculación dos campañas adicionales hasta el 2031. La cláusula de rescisión del jugador será de 20 millones, incrementándose a los 40 si forma parte del primer equipo.
Valentin Rosier entrena con sus compañeros, en Tajonar
El jugador de Osasuna ha podido ejercitarse con el grupo, tras más de mes y medio lesionado; así, podría reaparecer el próximo lunes, en el partido ante el Levante.
Lisci se muestra crítico con su equipo a pesar de la victoria y la clasificación
"A balón parado teníamos que haber estado mucho más centrados, proque al final hemos vuelto abrir el partido en balón parado y segundas jugadas. No estoy contento con la gestión de la ventaja, por supuesto", ha dicho el entrenador rojillo tras ganar al Ebro.
Resumen y goles del partido de Copa del Rey Ebro vs. Osasuna (3-5)
Osasuna se ha clasificado para dieciseisavos de final de la Copa del Rey, tras superar, en la segunda eliminatoria, al Ebro, por 3-5. Raúl García ha marcado dos goles, y los demás han sido de Moi Gómez, Sheraldo Becker y Víctor Muñoz.
Osasuna supera al Ebro en una eliminatoria vibrante (3-5), y pasa a dieciseisavos de final de la Copa del Rey
El equipo aragonés se ha adelantado justo antes del descanso, pero, en el segundo tiempo, Osasuna, con dos goles de Raúl García y otros tres de Moi Gómez, Becker y Víctor Muñoz, ha conseguido la victoria.
Camerún convoca a Enzo Boyomo para la Copa de África
Osasuna, de esta manera, no podrá contar con el jugador al menos en el partido ante el Alavés, del 20 de diciembre. La Copa de África se disputa en Marruecos desde el 21 de diciembre hasta el 18 de enero.
Lisci: ''Moncayola y Aimar Oroz no viajarán y no jugarán ante el Ebro por precaución''
Sobre el rival de Copa, el entrenador rojillo ha afirmado que "es un equipo muy competitivo, con muy buenos futbolistas". "Nos lo tenemos que tomar muy en serio porque es físico y bueno a balón parado. No estás nunca cómodo contra equipos así".
Osasuna rescata un punto de Mallorca al final del encuentro (2-2)
Una chilena de Boyomo en el minuto 92 ha rascado un punto para Osasuna en su visita a Mallorca (2-2), donde los bermellones han llegado a tener dos goles de ventaja gracias al doblete de Vaedat Muriqi en la segunda mitad.