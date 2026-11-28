El Eibar rompe su mala racha tras derrotar 3-0 al Burgos
La SD Eibar se ha llevado los tres puntos ante el Burgos CF (3-0) en Ipurua, en el encuentro correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion. Los de Jokin Arambarri han sabido aprovechar sus oportunidades para construir una ventaja de dos goles antes del descanso y han ampliado su renta en el comienzo de la segunda mitad.
El primer golpe ha llegado en el minuto 7. Jon Guruzeta, ha aprovechado la asistencia de Mada para marcar el primer gol con un remate raso desde el interior del área.
El segundo tanto, ha llegado en el minuto 38. Un error defensivo de Oier Luengo ha permitido que el balón quedara en una posición favorable para Jon Magunazelaia, que ha superado al portero visitante desde una posición cercana. El 2-0 ha permitido al equipo marcharse al descanso con una diferencia importante.
La segunda mitad ha arrancado con una acción polémica que ha tenido como protagonista a Ignasi Vilarrasa. En el minuto 48, el futbolista del Burgos ha recibido inicialmente una tarjeta amarilla por una acción sobre Javi Martón. Tras la revisión del VAR, el colegiado ha cambiado su decisión mostrándole la cartulina roja.
El Eibar no ha tardado en volver a marcar. Javi Martón, ha encontrado el camino hacia la portería con un disparo cruzado y raso desde dentro del área. El delantero navarro ha puesto el 3-0 y ha dado prácticamente por cerrado el encuentro. El pitido final ha confirmado una victoria especialmente necesaria para la SD Eibar, que ha puesto fin a seis jornadas consecutivas sin conseguir una victoria.