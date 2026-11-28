La SD Eibar se ha llevado los tres puntos ante el Burgos CF (3-0) en Ipurua, en el encuentro correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion. Los de Jokin Arambarri han sabido aprovechar sus oportunidades para construir una ventaja de dos goles antes del descanso y han ampliado su renta en el comienzo de la segunda mitad.