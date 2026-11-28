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Los hermanos Williams reciben insultos racistas en La Rosaleda
Euskaraz irakurri: Williams anaiek irain arrazistak jaso dituzte Rosaledan
Los hermanos Williams han recibido varios insultos racistas durante el partido ante el Málaga. La Liga ha informado de que un aficionado del Málaga ha sido identificado y sacado del campo. El Athletic, Sancet y Rincón también han condenado los hechos.
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