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El Athletic de Terzic supera con éxito el primer encuentro de pretemporada contra el Derio (0-3)

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PORTUGALETE, 15/07/2026.- El delantero del Athletic Club, Álex Berenguer (c), durante el encuentro de pretemporada que disputan este miércoles CD Derio y Athletic Club en el campo de La Florida, en Portugalete. EFE / Miguel Toña.
18:00 - 20:00

Berenguer en el amistoso contra el Derio. Imagen: EFE Agencias

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KIROLAK EITB

Última actualización

El Athletic ha jugado hoy el primer amistoso de la pretemporada contra el Derio. El equipo de Terzic ha salido victorioso con un marcador de 0-3, aunque los goles han llegado en el segundo tiempo. Maroan Sannadi ha dejado el campo con molestias en la rodilla.

Fútbol Athletic Club

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