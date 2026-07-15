El Athletic de Terzic supera con éxito el primer encuentro de pretemporada contra el Derio (0-3)
El Athletic ha jugado hoy el primer amistoso de la pretemporada contra el Derio. El equipo de Terzic ha salido victorioso con un marcador de 0-3, aunque los goles han llegado en el segundo tiempo. Maroan Sannadi ha dejado el campo con molestias en la rodilla.
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El equipo vizcaíno ha llevado a cabo su primera sesión de trabajo, en Lezama, con su nuevo técnico. Irene Oguiza, una de las capitanas, ha destacado la importancia de que las futbolistas se adapten, en esta pretemporada, al cuerpo técnico que acaba de llegar al club.
Nico Serrano, con una lesión muscular leve, no entrena con sus compañeros, en el Athletic
El jugador navarro presenta la lesión en el recto anterior izquierdo.
Josean Lekue asegura que Nico está “sano" y reconoce que la temporada pasada fue “la peor de las últimas once" a nivel médico
El jefe de los servicios médicos del Athletic ha añadido que, sin embargo, "con una metodología de trabajo similar", la temporada 2024-2025, en la que el Athletic acabó cuarto y jugó las semifinales de la Liga Europa, "fue la mejor" de ese mismo periodo de más de una década.
El Athletic confirma el traspaso de Urko Izeta al Cádiz
Izeta, de 27 años, jugó la pasada temporada 16 partidos oficiales a las órdenes de Ernesto Valverde, solo tres de ellos como titular, y marcó un gol.
Maddi Torre renueva por una temporada con el Athletic, hasta 2027
La central de 30 años, nacida en San Sebastián y criada en Sopela, salió del Athletic en 2016, tras ganar la Liga de la temporada 2015-2016, y regresó al club rojiblanco en 2023: “Tengo la energía de cuando tenía 18 años, la misma ambición”, ha destacado, tras renovar.
Familia, amigos y exjugadores del Athletic despiden al mítico portero rojiblanco, Carmelo Cedrún
Entre los asistentes estaban presentes directivos del club bilbaíno con su presidente Jon Uriarte a la cabeza, y un importante elenco de exjugadores del Athletic como Dani, Andoni Goikoetxea o José Ángel Iribar, al que Cedrún cedió el cuidado de la portería rojiblanca en su retirada.
Edin Terzic dirige su primer entrenamiento en Lezama
A las órdenes del técnico alemán, que fue presentado el martes, 29 jugadores del Athletic han trabajado, por primera vez en esta pretemporada, en las instalaciones del club rojiblanco.
El Athletic traspasa a Unai Gómez al Udinese
El centrocampista de Bermeo, de 23 años, deja el club rojiblanco después de jugar 117 partidos oficiales con su primer equipo, en el que debutó en 2023. El Athletic ha precisado que ingresa una cantidad fija por la transferencia y que se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y derecho de tanteo.
Edin Terzic, en su presentación como nuevo entrenador del Athletic: “La primera respuesta es Lezama”
El técnico alemán ha llevado a cabo, este martes, su primera comparecencia como técnico del equipo rojiblanco, en Bilbao. Terzic ha destacado que no ha pedido ningún fichaje, porque cree que cuenta con una buena plantilla a su disposición, y ha enfatizado su ilusión por trabajar en el Athletic y por dirigir a sus jugadores en San Mamés.