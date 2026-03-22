ATHLETIC VS BETIS (2-1)

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Rego: "En casa tenemos que hacernos más duros"

Atheltic
18:00 - 20:00
Alejandro Rego. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Sancet: "Gaurko hiru puntuekin gorantz begiratu behar dugu"
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EITB

Última actualización

Declaraciones del jugador del Athletic, Alejandro Rego, tras la victoria por 2-1 ante el Betis, en el partido correspondiente a la 29ª jornada de la Liga EA Sports.

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