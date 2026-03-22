El Athletic sufre para ganar al Betis en San Mamés (2-1)

Comienzo vibrante de partido por parte del Athletic con ocasiones para Laporte y Sancet, que han llevado el peligro a las inmediaciones de la puerta defendida por Pau López.

Los verdiblancos, por su parte, han intentado sorprender a los de Valverde saliendo a la contra, pero sin demasiada convicción.

En el 11, disparo raso cruzado y lejano de Yuri que se va muy cerca del palo.

El gol de los leones ha llegado en el minuto 25 en una jugada larga de ataque que ha culminado Dani Vivian con un disparo raso y fuerte a pase de Iñaki Williams. Es el primer gol del central rojiblanco en la presente temporada.