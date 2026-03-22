El Athletic sufre para ganar al Betis en San Mamés (2-1)
El Athletic ha sumado una victoria importante y sufrida ante el Betis en el partido de la 29ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés. Vivian, Sancet y Abde han sido los autores de los goles del partido.
Comienzo vibrante de partido por parte del Athletic con ocasiones para Laporte y Sancet, que han llevado el peligro a las inmediaciones de la puerta defendida por Pau López.
Los verdiblancos, por su parte, han intentado sorprender a los de Valverde saliendo a la contra, pero sin demasiada convicción.
En el 11, disparo raso cruzado y lejano de Yuri que se va muy cerca del palo.
El gol de los leones ha llegado en el minuto 25 en una jugada larga de ataque que ha culminado Dani Vivian con un disparo raso y fuerte a pase de Iñaki Williams. Es el primer gol del central rojiblanco en la presente temporada.
El segundo de los rojiblancos ha llegado cargado de suspense. Lo ha marcado Sancet, de nuevo con asistencia de Williams, pero ha sido anulado en un primer momento por posible fuera de juego del navarro. Posteriormente, el VAR ha confirmado la legalidad del gol, que ha subido al marcador.
En la segunda parte, Pellegrini ha introducido tres cambios por ninguno de Valverde.
En el minuto 54, los leones han tenido cerca el tercero en un disparo de Berenguer a pase de Sancet que Pau López ha despejado a córner.
El Betis lo ha intentado minutos después por medio de Abde, con un disparo que Unai Simón ha despejado bien.
No han fallado en el 75, en una falta directa lanzada por Fornals que se ha colado en la portería rojiblanca para establecer el 2-1.
Un minuto después, susto para los rojiblancos ya que Bakambú ha logrado marcar pero el árbitro ha anulado el que hubiera sido el tanto del empate por posición de fuera de juego.
Al final, tres puntos muy sufridos que se quedan en Bilbao. Los leones, con 38 puntos, están a tres del sexto puesto ocupado por el Celta.
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