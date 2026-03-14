Girona vs. Athletic (3-0)
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Sancet: "No nos podemos venir tan abajo después de un segundo gol en contra"

Oihan Sancet
18:00 - 20:00
Oihan Sancet. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Sancet: "Ezin gara hain behera etorri aurkako bigarren gol baten ostean"
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EITB

Última actualización

El equipo de Valverde ha sufrido una dolorosa derrota ante el Girona, cayendo 3-0 con goles de Hugo Rincón, Azzedine Ounahi y Claudio Echeverri. Anclado en los 35 puntos, esta derrota puede hacer daño en su lucha por regresar a puestos europeos.

Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports Oihan Sancet

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