El Alavés obra el milagro en Balaídos (3-4)
El conjunto de Quique Sánchez Flores ha logrado remontar un 3-0 tras una desastrosa primera parte, y suma así tres puntos muy valiosos para mantenerse fuera de los puestos descenso.
El Deportivo Alavés ha logrado una remontada épica ante el Celta en Balaídos (3-4) y suma tres puntos importantísimos en su lucha por la permanencia.
El equipo de Claudio Giráldez ha pasado por encima de los babazorros en la primera mitad, pero tras el descanso, los de Quique Sánchez Flores han logrado una remontada histórica gracias a los cambios que han agitado al equipo y a una actuación estelar de Toni Martínez.
Aunque los primeros minutos del Alavés fueron buenos en Balaídos, el equipo se vino abajo con el gol de Jutglá en el minuto 20 tras un desajuste defensivo de la zaga babazorra.
A partir de ese momento, el conjunto de Claudio Giráldez jugó con una marcha más y pronto llegó su segundo gol en un rápido contrataque. Lo marcó Hugo Alvaréz y la asistencia fue de Jutglá.
El delantero catalán, desatado, estaba siendo el mejor del encuentro y lo certificó en el minuto 37 con un golazo que dejaba en la lona a los de Quique Sánchez Flores. Jutglá cogió el balón en el centro del campo y, tras una gran jugada individual, lo envió al fondo de la red de Sivera dejando en evidencia a la defensa del Alavés.
Toni Martínez marcó el 3-1 al filo del descanso, lo que maquilló el resultado y abrió la puerta para intentar obrar el milagro en la segunda mitad, algo que se antojaba misión imposible visto lo visto.
En la reanudación, Quique Sánchez Flores realizó simultáneamente cuatro cambios: Aleñá, Pablo Ibáñez, Lucas Boyé y Jon Pacheco abandonaron el terreno de juego para dar entrada a Denis Suárez, Jon Guridi, Diabate y Rebbach, respectivamente.
Los cambios surtieron efecto y, a diferencia de la primera parte, los babazorros ejercieron una presión alta, conseguía robar balones al Celta y fueron capaces de generar peligro.
Así, al poco de comenzar la segunda mitad, Ángel Pérez anotó el segundo, tras aprovechar un grave error defensivo del Celta, y el Alavés se metió de lleno en el partido.
El gol del empate llegó en el minuto 73. Lo marcó Toni Martínez con un potente disparo desde fuera del área, y cuatro minutos después Rebbach obró el milagro anotando el cuarto y desatando la locura entre los jugadores albiazules.
En los minutos finales el Celta se fue arriba, lo que obligó a los babazorros a dar un paso atrás. Ya en el descuento, Sivera hizo un paradón que fue decisivo para mantener el resultado. El Alavés sufrió, pero consiguió una victoria con una remontada histórica que al descanso parecía imposible.
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