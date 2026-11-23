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Gorka Crespo: “El Depor nos pondrá las cosas muy difíciles y nosotros intentaremos hacer lo mismo”
El Portugalete se enfrentará a al Deportivo en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El jugador Gorka Crespo y el entrenador Egoitz Bilbao se han mostrado contentos por poder jugar contra un equipo de primera, y aun sabiendo que les pondrán las cosas difíciles, ellos “van a competir cada partido para ganarlo”.
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