El Aston Villa de Unai Emery perdió 1-0 en su visita al Galatasaray turco en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. Así, el conjunto inglés alargó su mal momento con su sexto partido sin ganar entre todas las competiciones sale del Top 8, mientras que los turcos encadenan tres victoria seguidas en la liguilla gracias a un gol de Gul en el minuto 77.

El Arsenal de Mikel Arteta tampoco pudo sumar los tres puntos, después de empatar a un gol en casa ante el Borussia Dortmund (1-1). En el Emirates Stadium, los gunners sumaron su segundo empate consecutivo tras el del pasado fin de semana en la Premier League ante el Newcastle, de nuevo por cierta falta de puntería de los de Mikel Arteta, que se quedan quintos provisionales e invictos con 11 puntos.



Tampoco pudo ganar el Manchester City, que no atraviesa su mejor momento y que encadenó su tercer encuentro sin ganar de forma consecutiva tras empatar a dos goles en el Etihad Stadium ante el Nápoles italiano, al que tuvo que igualar en dos ocasiones. El City se queda con 10 puntos en la sexta posición.

El Real Madrid es el nuevo líder de la fase al haberse impuesto por 5-1 al PSV Eindhoven. El equipo holandés se adelantó en el marcador a la media hora, con un gol de Ivan Perisic. La remontada vino en la segunda parte, con un doblete de Kylian Mbappé y los goles de Fede Valverde, Jude Bellingham y Vinícius Júnior.