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El Sporting remonta y acaba con el sueño del Bodo, y PSG, Real Madrid y Arsenal sellan su pase a cuartos

Los portugueses han ganado 5-0 a los noruegos en Lisboa, poniendo fin a su hazaña europea. Los galos han ganado sin despeinarse al Chelsea por 0-3. Los blancos han evitado el intento de remontada del City con un doblete de Vinícius (1-2), y el Arsenal ha sentenciado al Leverkusen en casa (2-0).
LONDON (United Kingdom), 17/03/2026.- Players of PSG celebrate after winning the UEFA Champions League Round of 16 2nd leg match between Chelsea and Paris Saint-Germain in London, Great Britain, 17 March 2026. (Liga de Campeones, Gran Bretaña, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN

El PSG celebra uno de sus goles ante el Chelsea. Foto: EFE

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EITB

Última actualización

El Sporting ha logrado este martes una remontada que se antojaba difícil en la prórroga y ha sellado su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones con una victoria 5-0 frente al Bodo/Glimt, que puesto fin en Lisboa a su hazaña europea tras haber llegado a octavos.

Los locales han salido al campo con un objetivo claro: conseguir la remontada después de caer en la ida 3-0, y han demostrado un fútbol diferente al que jugaron en Noruega, más enérgico y dinámico, descansados tras no haber jugado partido este fin de semana en la Liga de Portugal.

Por su parte, el actual campeón de la competición, el Paris Saint-Germain, ha superado el trámite tras el 5-2 de la ida y ha ganado sin despeinarse al Chelsea por 0-3 gracias a los goles de Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola, ambos en los primeros 15 minutos, y de Senny Mayulu, en la segunda parte, y se ha clasificado para los cuartos de final para seguir con paso firme para revalidar el título.

El Real Madrid, ayudado por la expulsión de Bernardo Silva a los 20 minutos, ha evitado el intento de remontada del Manchester City con un doblete de Vinícius Júnior (1-2) y también se ha clasificado con un 1-5 en el global de la eliminatoria.

La vuelta, en la que partía con la ventaja del 3-0 de la ida, se ha allanado para los merengues cuando a los 20 minutos Bernardo ha sido expulsado por sacar con un brazo y en la línea de gol un disparo de Vinícius Júnior. El árbitro ha expulsado al portugués y ha concedido un penalti a los blancos que ha transformado el brasileño y prácticamente ha sentenciado la eliminatoria.

Erling Haaland ha empatado antes del descanso y Courtois se ha tenido que ir lesionado en el descanso, pero el City nunca ha llegado a poner en peligro el pase de los de Álvaro Arbeloa, que se han llevado el triunfo en tiempo añadido por medio de Vinícius.

Líder destacado en la Premier League, en la final de la Copa de la Liga, vivo en la FA Cup y ahora también entre los ocho mejores equipos de Europa. El Arsenal del donostiarra Mikel Arteta también ha hecho los deberes ante el Bayer Leverkusen, ha sentenciado la eliminatoria en casa y está por tercer año consecutivo en los cuartos de final de la Champions League (2-0).

Pese al 1-1 de la ida, logrado de milagro por un dudoso penalti en los últimos minutos, y haber hecho en Leverkusen uno de los peores partidos del año, el Arsenal se ha reafirmado en casa, donde han ganado sus cinco partidos europeos de esta temporada. El equipo londinense tendrá como rival en cuartos al Sporting.

 

Real Madrid, Bodo/Glimt y PSG encarrilan sus eliminatorias de octavos
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