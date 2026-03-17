El Sporting ha logrado este martes una remontada que se antojaba difícil en la prórroga y ha sellado su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones con una victoria 5-0 frente al Bodo/Glimt, que puesto fin en Lisboa a su hazaña europea tras haber llegado a octavos.

Los locales han salido al campo con un objetivo claro: conseguir la remontada después de caer en la ida 3-0, y han demostrado un fútbol diferente al que jugaron en Noruega, más enérgico y dinámico, descansados tras no haber jugado partido este fin de semana en la Liga de Portugal.

Por su parte, el actual campeón de la competición, el Paris Saint-Germain, ha superado el trámite tras el 5-2 de la ida y ha ganado sin despeinarse al Chelsea por 0-3 gracias a los goles de Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola, ambos en los primeros 15 minutos, y de Senny Mayulu, en la segunda parte, y se ha clasificado para los cuartos de final para seguir con paso firme para revalidar el título.