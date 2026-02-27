Real Madrid-Manchester City, Newcastle-Barça y Atlético-Tottenham, en octavos de la Champions
Las eliminatorias de los octavos de final de la máxima competición continental de clubes se disputarán a doble partido. Los encuentros de ida se jugarán el 10-11 de marzo y los de vuelta una semana después, el 17-18 de marzo.
La UEFA Champions League ha celebrado este viernes el sorteo de los octavos de final en la sede de la UEFA, ubicada en la ciudad suiza de Nyon.
El cuadro de octavos de final de la Liga de Campeones es el siguiente:
- PSG (FRA) - Chelsea (ING)
- Galatasaray (TUR) - Liverpool (ING)
- Real Madrid (ESP) - Manchester City (ING)
- Atalanta (ITA) - Bayern Múnich (GER)
- Newcastle (ING) - Barcelona (ESP)
- Atlético de Madrid (ESP) - Tottenham (ING)
- Bodo Glimt (NOR) - Sporting (POR)
- Bayer Leverkusen (GER) - Arsenal (ING)
Atalanta, Galatasaray, Real Madrid y PSG también estarán en los cruces de octavos
La Atalanta ha conseguido remontar el 2-0 encajado en la ida ante el Borussia Dortmund en un partido de locura (4-1). El Madrid ha eliminado al Benfica, al que se impuso 0-1 en la ida y 2-1 en la vuelta. El PSG ha empatado a dos ante el Mónaco y el Galatasaray se ha metido gracias a dos goles en la prórroga pese a caer y sufrir en Turín (3-2).
Real Sociedad-Athletic, el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, el 4 de marzo, en EITB
Desde las 20:30 horas, el miércoles, 4 de marzo, ETB1 y kirolakeitb.eus te acercarán toda la emoción del decisivo encuentro que disputarán la Real Sociedad y el Athletic, en Anoeta, con un billete para la gran final en juego.
El Bodø/Glimt hace historia eliminando al Inter de Milán de la Liga de Campeones
El conjunto noruego venció al equipo italiano (0-2) en el partido de vuelta del playoff de octavos de final. El Bayer Leverkusen, el Newcastle y el Atlético de Madrid también han conseguido pasar a octavos.
Atlético, Leverkusen, Bodø/Glimt y Newcastle, a octavos de la Liga de Campeones
Una noche con marcadores contundentes, una gesta inesperada en Milán y eliminatorias resueltas con autoridad confirman los pases a octavos.
El Newcastle casi sentencia su eliminatoria y Bodo y Leverkusen encarrilan las suyas
Las 'urracas' han arrollado al Qarabag a domicilio (1-6), los noruegos han ganado 3-1 al Inter y el conjunto alemán ha superado por 0-2 al Olympiacos en Grecia. Por el contrario, Brujas y Atlético de Madrid han firmado tablas en Bélgica (3-3).
La final de la Copa del Rey se jugará el sábado 18 de abril a las 21:00 horas, en La Cartuja
La RFEF ha anunciado este miércoles que la gran final del campeonato tendrá lugar el 18 de abril y comenzará a las 21:00 horas. La Real Sociedad o el Athletic estarán en esa final, y el equipo vasco que logre clasificarse tendrá como rival al FC Barcelona o al Atlético Madrid.
Real Madrid, Borussia, PSG y Galatasaray vencen en el primer choque del play off
Los merengues han ganado 0-1 al Benfica en Portugal, el equipo alemán ha superado por 2-0 al Atalanta en casa, el conjunto parisino ha remontado al Mónaco a domicilio (2-3) y el once turco ha encarrilado su eliminatoria ante la Juventus (5-2).
El Atlético Madrid aplasta al Barcelona en la ida y pone pie y medio en la final de Copa (4-0)
El árbitro anuló un gol a los culés en la segunda parte y expulsó a Eric García con roja directa a pocos minutos del final.
Resumen del partido de semifinales de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad
Athletic y Real Sociedad han disputado el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en San Mamés (0-1). Aquí tenéis un resumen del encuentro.