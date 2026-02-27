Champions League
Real Madrid-Manchester City, Newcastle-Barça y Atlético-Tottenham, en octavos de la Champions

Las eliminatorias de los octavos de final de la máxima competición continental de clubes se disputarán a doble partido. Los encuentros de ida se jugarán el 10-11 de marzo y los de vuelta una semana después, el 17-18 de marzo.

Euskaraz irakurri: Real Madril-Manchester City, Newcastle-Barça eta Atletico-Tottenham, Txapeldunen Ligako final-zortzirenetan
La UEFA Champions League ha celebrado este viernes el sorteo de los octavos de final en la sede de la UEFA, ubicada en la ciudad suiza de Nyon.

El cuadro de octavos de final de la Liga de Campeones es el siguiente:

- PSG (FRA) - Chelsea (ING)

- Galatasaray (TUR) - Liverpool (ING)

- Real Madrid (ESP) - Manchester City (ING)

- Atalanta (ITA) - Bayern Múnich (GER)

- Newcastle (ING) - Barcelona (ESP)

- Atlético de Madrid (ESP) - Tottenham (ING)

- Bodo Glimt (NOR) - Sporting (POR)

- Bayer Leverkusen (GER) - Arsenal (ING)


Las eliminatorias se decidirán a doble partido. Los de ida se jugarán el 10-11 de marzo, y los de vuelta el 17-18 de marzo.

