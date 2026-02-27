Real Madrid-Manchester City, Newcastle-Barça y Atlético-Tottenham, en octavos de la Champions

La UEFA Champions League ha celebrado este viernes el sorteo de los octavos de final en la sede de la UEFA, ubicada en la ciudad suiza de Nyon.

El cuadro de octavos de final de la Liga de Campeones es el siguiente:

- PSG (FRA) - Chelsea (ING)

- Galatasaray (TUR) - Liverpool (ING)



- Real Madrid (ESP) - Manchester City (ING)

- Atalanta (ITA) - Bayern Múnich (GER)

- Newcastle (ING) - Barcelona (ESP)



- Atlético de Madrid (ESP) - Tottenham (ING)

- Bodo Glimt (NOR) - Sporting (POR)

- Bayer Leverkusen (GER) - Arsenal (ING)





Las eliminatorias se decidirán a doble partido. Los de ida se jugarán el 10-11 de marzo, y los de vuelta el 17-18 de marzo.